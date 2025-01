Bouygues Telecom annonce la Bbox WiFi 7 pour concurrencer la Freebox Ultra

Bouygues Telecom a présenté aujourd’hui sa nouvelle box Internet qui a pour nom Bbox WiFi 7 et qui va tout particulièrement intéresser les personnes ayant besoin de débit. Cela fait suite à un teasing ces dernières semaines.

Présentation de la Bbox WiFi 7

Comme son nom l’indique, la nouvelle Bbox supporte le Wi-Fi 7, à l’instar de la Freebox Ultra de Free. Justement, Bouygues Telecom en profite pour tacler son concurrent ici, puisqu’il affirme que sa Bbox est « la première box fibre certifiée Wi-Fi 7 en France ». Pourquoi cette appellation ? Parce que la Freebox Ultra a techniquement été lancée avant l’homologation officielle par la Wi-Fi Alliance. Ici, la box de Bouygues Telecom est bien certifiée par la Wi-Fi Alliance.

On retrouve le support des trois bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz), avec une largeur de 320 MHz à 6 GHz et le support du 4KQAM. Le débit maximal théorique sans fil est de 7 Gb/s. Mais on peut monter plus haut en filaire. En effet, la box propose 8 Gb/s en téléchargement (download) et en envoi (upload) en mode filaire. Cela passe par un port Ethernet de 10 Gb/s présent à l’arrière. Il y a également deux ports Ethernet de 1 Gb/s. Ces trois ports ne sont pas nombreux si on les compare à la concurrence, mais Bouygues Telecom s’attend à ce que l’usage se fasse essentiellement en Wi-Fi, d’où ce choix. D’ailleurs, jusqu’à 2 répéteurs Wi-Fi 7 sont inclus.

Un autre changement concerne le design de la box. En effet, la Bbox Wi-Fi 7 est positionnée à la verticale contrairement à d’autres box et dispose d’un écran au centre au niveau d’une forme ovale. D’un simple toucher sur l’écran, vous pouvez gérer votre Wi-Fi et profiter des fonctionnalités. En plus de l’écran tactile couleur, vous pouvez aussi installer et piloter facilement votre Bbox WiFi 7 directement depuis l’application Bouygues Telecom grâce à une interface de gestion repensée.

« Elle dispose d’un système de refroidissement silencieux grâce à sa forme verticale qui assure une dissipation de la chaleur sans ventilateur ! », indique Bouygues Telecom. Il ajoute qu’elle est conçue pour être « facilement réparée et recyclée ».

Prix et date de sortie

La Bbox WiFi 7 rejoint l’offre Ultym avec un prix de 44,99€/mois pendant un an puis 51,99€/mois. Cela représente un prix en hausse de 2 euros par rapport au modèle existant. À noter que le décodeur TV, lui, n’évolue pas. La disponibilité se fera le 27 janvier.