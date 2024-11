Bouygues Telecom tease ce qui semble être une nouvelle Bbox

Bouygues Telecom se prépare à lancer une nouvelle Bbox… c’est en tout cas ce qui est suggéré dans le teasing de l’opérateur. Les détails sont légers dans l’immédiat, mais quelques éléments peuvent malgré tout être devinés.

Sur X (ex-Twitter), Benoit Torloting, directeur général de Bouygues Telecom, a publié un message accompagné par une image. « Le compte à rebours est lancé… », écrit le dirigeant. Il inclut également quatre hashtags : #Nouveauté #Fibre #WiFi #BouyguesTelecom.

L’image semble montrer le coin inférieur droit d’une Bbox noire/grise. On peut se douter que ce sera un modèle premium, étant donné la mention à la fibre. Du côté du hashtag #WiFi, il pourrait s’agir d’un clin d’œil au support du Wi-Fi 7. Les Bbox existantes supportent au mieux le Wi-Fi 6E. D’autres, comme la Freebox Ultra de Free et la Livebox 7 d’Orange, supportent déjà la dernière norme sans fil en date pour toujours plus de débits.

Malheureusement, Benoit Torloting n’est pas très bavard. Il ne donne pas une date précise pour la présentation de la nouveauté de Bouygues Telecom. Il va donc falloir patienter quelques jours ou quelques semaines pour avoir un aperçu du produit.