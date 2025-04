Bouygues Telecom ajoute des frais de résiliation sur ses forfaits B&You

Bouygues Telecom devient le premier opérateur en France à mettre en place des frais de résiliation sur ses forfaits sans engagement, à savoir les offres B&You. Le coût est de 5 euros, alors que c’était gratuit jusqu’à présent.

Désormais des frais de résiliation sur les forfaits B&You

« Forfait B&YOU : des « Frais de résiliation » de 5€ doivent être réglés lorsque vous résiliez votre forfait (gratuit pour un cas de force majeur) », indique désormais Bouygues Telecom sur son site. Il n’y a pas plus d’information sur le type de « cas de force majeur » auquel l’opérateur fait référence. Il y a également une mention des frais de résiliation au niveau du récapitulatif contractuel.

Bouygues Telecom propose en ce moment trois forfaits B&You avec 1 Go, 40 Go et 200 Go pour respectivement 1,99€/mois, 5,99€/mois et 9,99€/mois, tout en sachant que la troisième offre inclut la 5G (c’est en option à 3€/mois pour les autres). Chacun des forfaits est concerné par les nouveaux frais de résiliation de 5 euros.

C’est donc en place dès maintenant pour les nouveaux abonnés, mais qu’en est-il des abonnés existants ? Ils sont également concernés. Bouygues Telecom leur a envoyé un e-mail pour leur annoncer la nouvelle. L’opérateur leur indique faire évoluer ses conditions tarifaires à compter du 9 juin 2025. Il ajoute que les clients peuvent résilier leur forfait sans frais dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’e-mail. C’est possible grâce à l’article 224-33 du Code de la consommation.

Il est en tout cas certain que cette nouvelle politique de Bouygues Telecom est décevante. Cela va tout particulièrement l’être pour ceux qui font un double portabilité, en passant temporairement chez Bouygues Telecom parce qu’il propose la carte SIM ou eSIM à 1 euro contre 10 euros chez la concurrence comme Sosh, SFR RED et Free Mobile.