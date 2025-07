Crunchyroll se défend après l’usage de l’IA pour des sous-titres

Crunchyroll, géant du streaming d’anime, se retrouve au cœur d’une controverse après la découverte de sous-titres générés par intelligence artificielle dans un épisode de Necronomico and the Cosmic Horror Show. Cette bourde, révélée par la mention explicite de « ChatGPT said: » (« ChatGPT a dit : ») dans les sous-titres allemands, suscite l’indignation des abonnés, qui exigent une qualité irréprochable. Si la plateforme pointe du doigt un prestataire tiers, elle admet expérimenter l’IA pour ses traductions.

Une erreur qui trahit l’usage de l’IA

La polémique a éclaté lorsqu’un épisode de Necronomico and the Cosmic Horror Show a affiché des sous-titres allemands de mauvaise qualité, accompagnés de la mention « ChatGPT a dit : ». Ce faux pas a fait le tour des réseaux sociaux, où les critiques pleuvent sur Crunchyroll. Cette erreur n’est pas un cas isolé. En octobre 2023, la plateforme avait déjà retiré un épisode de Les quatre frères Yuzuki pour des sous-titres anglais là encore de mauvaise qualité, alimentant les soupçons d’un recours à l’IA générative.

Un porte-parole de Crunchyroll a réagi auprès d’Engadget : « Nous avons été informés que les sous-titres générés par IA étaient employés par un fournisseur tiers, ce qui constitue une violation de notre accord. Nous enquêtons sur cette affaire et nous nous efforçons de rectifier l’erreur ». La plateforme cherche ainsi à se dédouaner, mais l’incident met en lumière ses expérimentations avec l’IA, confirmées par Rahul Purini, président de Crunchyroll, en février dernier.

Crunchyroll s’intéresse à l’intelligence artificielle

Crunchyroll voit dans l’IA générative un moyen d’accélérer la production de sous-titres pour contrer le piratage, qui propose souvent des traductions rapides par des fans. Selon Rahul Purini, cette technologie permet de diffuser des animes sous-titrés peu après leur sortie au Japon. Cependant, la qualité approximative des traductions générées par IA risque de pousser certains abonnés vers des alternatives illégales, où les sous-titres réalisés par des passionnés restent une référence.

Cette affaire révèle un dilemme pour Crunchyroll : adopter l’IA pour gagner en rapidité tout en risquant de décevoir une communauté exigeante. Alors que la plateforme, propriété de Sony, cherche à consolider sa position, elle devra trouver un équilibre entre innovation technologique et respect des attentes des fans.