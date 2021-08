Streaming : Sony boucle le rachat de Crunchyroll

Sony est désormais le propriétaire de Crunchyroll. Le groupe avait annoncé en décembre dernier son intention de mettre la main sur la plateforme de streaming pour 1,2 milliard de dollars. La transaction est maintenant bouclée.

Crunchyroll est une société américaine qui propose des animes, mangas, jeux mobiles et plus encore. La plateforme recense à ce jour cinq millions d’abonnés payants pour 120 millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays au total. Sony expliquait en décembre que la combinaison de Crunchyroll et Funimation (qui lui appartient) offrirait la possibilité d’élargir la distribution pour leurs partenaires de contenus.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Crunchyroll au sein du groupe Sony », a déclaré Kenichiro Yoshida, PDG de Sony Group Corporation. « L’anime est un média en pleine expansion qui passionne et inspire des émotions au public du monde entier. L’alignement de Crunchyroll et de Funimation nous permettra de nous rapprocher encore plus des créateurs et des fans qui sont au cœur de la communauté de l’anime. Nous avons hâte de proposer encore plus de divertissements exceptionnels qui remplissent le monde d’émotions grâce aux animes », a-t-il ajouté.

Qu’est-ce que le rachat signifie pour les utilisateurs ? Les projets de Sony concernant l’utilisation de tous ces anime sont encore assez vagues. Doit-on s’attendre à un changement de prix ou d’accords pour les licences ? Surprise…