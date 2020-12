Streaming : Sony rachète Crunchyroll pour 1,2 milliard de dollars

Sony annonce le rachat de la plateforme de streaming Crunchyroll pour 1,175 milliard de dollars. Elle va rejoindre Funimation (qui appartient à Sony). Celle-ci produit, commercialise et distribue des anime. Pour rappel, il y avait eu des négocations il y a quelques semaines pour une acquisition.

Crunchyroll est une société américaine qui propose des anime, mangas, jeux mobiles et plus encore. La plateforme recense trois millions d’abonnés payants pour 90 millions d’utilisateurs au total. Sony explique que la combinaison de Crunchyroll et Funimation offre la possibilité d’élargir la distribution pour leurs partenaires de contenus.

C’est AT&T qui contrôlait Crunchyroll jusqu’à présent. Le groupe américain va donc céder sa propriété à Sony pour 1,175 milliard de dollars. L’intégralité du paiement se fera en numéraire.

Sony fait savoir que le rachat de Crunchyroll n’est pas encore fait à ce jour. Le groupe attend de recevoir le feu vert des autorités compétentes sur le sujet. Il ne donne pas d’estimation pour la date.

Ce rachat va permettre à Sony de s’aventurer un peu plus dans le monde du streaming. On pense à Netflix, Disney+ et à d’autres quand on parle de streaming. Mais Sony ne cherche pas à les concurrencer directement ici. Le groupe sait qu’il a une carte à jouer avec les anime et d’autres contenus du même genre. Mais nous ne savons pas pour l’instant ce qui va se passer pour les utilisateurs actuels de Crunchyroll.