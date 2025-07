Amazon Prime Video se met à diffuser les chaînes et contenus de France Télévisions

Amazon Prime Video annonce diffuser dès aujourd’hui les programmes de France Télévisions, que ce soit les chaînes ou les contenus. Ce partenariat intervient deux semaines après celui entre Netflix et TF1 (qui sera actif dès l’été 2026).

L’ensemble des membres Prime en France peut accéder à l’intégralité de l’offre france.tv avec les directs des chaînes (France 2, France 3, France 4, France 5 et France Info), les programmes en preview et en replay, ainsi que les contenus exclusifs. Grâce à cet accord, près de 20 000 contenus France Télévisions comme Un Si Grand Soleil, Intervilles ou encore Drag Race France bénéficieront d’un corner dédié sur la page d’accueil de Prime Video en France.

Delphine Ernotte Cunci, PDG de France Télévisions, déclare :

Nous sommes très heureux de rendre france.tv accessible à tous les utilisateurs de Prime Video dès le 3 juillet. Avec ce mode de distribution inédit, notre groupe franchit une étape historique pour renforcer la visibilité de son offre de service public, et ainsi permettre à tous les publics de retrouver et découvrir la richesse unique de france.tv sur de nouveaux environnements.

De son côté, Christophe Deguine, directeur général de Prime Video en France, indique :

Après Max, Paramount+, Ciné+OCS, Universal+ et MGM+ aux côtés de 43 chaînes additionnelles, nous sommes ravis d’avoir conclu cet accord et de pouvoir mettre le vaste catalogue de France Télévisions à la disposition de tous nos clients Prime en France. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux moyens d’élargir l’offre de contenus de qualité proposée à nos clients et de confirmer Prime Video comme la destination numéro 1 du divertissement.