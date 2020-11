Spotify réfléchit à un abonnement payant pour les podcasts

Spotify pourrait bien lancer un ou plusieurs abonnements payants en ce concerne les podcasts. C’est en tout cas ce que suggère fortement un sondage envoyé à certains utilisateurs du service de streaming. Plusieurs prix sont en réflexion.

Quatre offres payantes pour les podcasts sont évoquées, avec des prix allant de 3 à 8 dollars par mois. La première offre donnerait accès aux interviews et épisodes exclusifs. Il y aurait toujours des publicités cependant. À l’inverse, la formule la plus chère permettrait d’avoir « un contenu original de haute qualité » selon Spotify. Les abonnés auraient aussi un accès anticipé à certains podcasts. Et pour le prix, il n’y aurait pas de publicité.

Il est important de préciser qu’il s’agit bien d’abonnements pour les podcasts. L’offre musicale de Spotify ne fait pas partie du lot ici. Celle-ci est séparée et reste au prix actuel (9,99€/mois).

Looks like the premium podcast plan would be ad-free and some mix of exclusive extra content at price points somewhere between $3-$8. pic.twitter.com/ArK8xYg0CM

— Andrew Wallenstein (@awallenstein) November 6, 2020