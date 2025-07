Dropbox annonce la fin de son gestionnaire de mots de passe

Dropbox a décidé de mettre un terme à son gestionnaire de mots de passe, Dropbox Passwords, invitant les utilisateurs à sauvegarder leurs données avant la suppression définitive.

Une fermeture en plusieurs étapes

La désactivation de Dropbox Passwords se déroulera en plusieurs phases :

28 août 2025 : Dropbox Passwords sera disponible en lecture seule dans l’application mobile et l’extension de navigateur. Vous pourrez toujours consulter vos noms d’utilisateur, mots de passe et informations de paiement enregistrés, mais vous ne pourrez plus en ajouter de nouveaux. Par ailleurs, la fonctionnalité de saisie automatique sera désactivée.

11 septembre 2025 : l'application mobile Dropbox Passwords cessera de fonctionner. Cependant, vous pourrez toujours accéder à vos informations de mots de passe via l'extension de navigateur.

28 octobre 2025 : Dropbox Passwords sera entièrement supprimé. Vous ne pourrez plus accéder aux noms d'utilisateur, mots de passe et informations de paiement enregistrés, ni en ajouter de nouveaux. Ces informations seront supprimées de manière permanente et sécurisée des serveurs. La fonctionnalité de surveillance du dark web sera supprimée.

Lancé en 2020 pour les abonnés payants, puis étendu à tous en 2021, le gestionnaire de mots de passe de Dropbox permettait de stocker des identifiants et mots de passe, d’automatiser leur saisie et d’alerter en cas de fuite de données. Cependant, face à une concurrence acharnée de services comme LastPass, BitWarden, 1Password, et même Apple, Microsoft et Google, Dropbox a décidé de se recentrer. Ce recentrage reflète une volonté de privilégier son cœur de métier, le stockage et la synchronisation de fichiers dans le cloud.

Un contexte difficile pour Dropbox

Dropbox traverse une période compliquée, marquée par plusieurs vagues de licenciements. En octobre 2024, Drew Houston, patron de l’entreprise, déclarait : « Nous procédons à des réductions significatives dans les secteurs où nous sommes surinvestis ou sous-performants ».

L’abandon de Dropbox Passwords s’inscrit dans cette stratégie de rationalisation, alors que l’entreprise cherche à optimiser ses ressources face à un marché concurrentiel. Les utilisateurs ont jusqu’à fin octobre pour exporter leurs données et trouver une alternative, 1Password étant présenté par Dropbox comme une solution fiable pour prendre la relève.