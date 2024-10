Dropbox annonce licencier 20% de ses employés

Le service de stockage en ligne Dropbox licencie 528 employés, ce qui représente 20% de ses effectifs. Drew Houston, le patron de l’entreprise, a annoncé la nouvelle dans une lettre envoyée aux employés et rendue publique.

20% de licenciement chez Dropbox

« Je vous écris pour vous informer qu’après mûre réflexion, nous avons décidé de réduire notre effectif mondial d’environ 20%, soit 528 personnes. En tant que patron, j’assume l’entière responsabilité de cette décision et des circonstances qui l’ont motivée, et je suis sincèrement désolé pour les personnes touchées par ce changement », écrit Drew Houston.

Il explique qu’il « n’est plus possible de naviguer dans cette transition tout en maintenant notre structure et nos niveaux d’investissement actuels ». Il fait référence à certains secteurs sur lesquels Dropbox a investi mais qui sont aujourd’hui arrivés à maturité. Il parle notamment de la synchronisation et du partage de fichiers.

Toujours selon Drew Houston, Dropbox est devenu un service trop complexe au niveau de son organisation « avec des niveaux de gestion excessifs qui nous ralentissent ».

Quels secteurs sont concernés par les licenciements chez Dropbox ? « Nous procédons à des coupes plus importantes dans les domaines où nous sommes surinvestis ou peu performants, tout en concevant une structure d’équipe plus plate et plus efficace dans l’ensemble », dit le dirigeant, sans plus de précision.

Lors de la publication de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de cette 2024, Dropbox a fait état d’une augmentation de 63 000 utilisateurs payants d’un trimestre à l’autre, ce qui est peu par rapport à sa base totale de plus de 18 millions d’utilisateurs. De plus, le deuxième trimestre a été la croissance la plus lente de l’histoire de Dropbox et ses actions ont perdu plus de 20% de leur valeur entre le début de l’année et août (mois où les résultats ont été publiés).