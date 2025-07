IA : Google annonce qu’il signera le code européen de bonne pratique (AI Act)

Les fuites avaient vu juste. Google vient de confirmer sur sa page de blog qu’il signera l’AI Act, le code de bonne conduite européen concernant l’intelligence artificielle : « Nous allons nous joindre à plusieurs autres entreprises, y compris des fournisseurs de modèles américains, pour signer le Code de conduite sur l’IA à usage général de l’Union européenne. Nous le faisons dans l’espoir que ce Code, une fois appliqué, favorisera l’accès des citoyens et des entreprises européens à des outils d’IA sûrs et de premier ordre, au fur et à mesure de leur disponibilité. Un déploiement rapide et généralisé est essentiel. L’Europe peut en tirer d’importants bénéfices, avec un potentiel de croissance économique estimé à 8 % par an (soit 1 400 milliards d’euros) d’ici 2034. »

Malgré cet accord, Google n’est pas vraiment enthousiaste concernant le nouveau cadre européen sur l’IA et estime même que « l’AI Act et le Code risquent de freiner le développement et le déploiement de l’IA en Europe. En particulier, les écarts par rapport au droit d’auteur de l’UE, les mesures ralentissant les processus d’approbation ou les exigences exposant des secrets commerciaux pourraient décourager le développement et le déploiement de modèles en Europe, au détriment de sa compétitivité. » Pour rappel, l’AI Act commencera à prendre effet le 2 août prochain, et les modèles déjà présents sur le marché de l’IA ont jusqu’au 2 août 2027 pour s’y conformer totalement. Meta aest pour l’instant le seul poids lourd de la tech US (investi dans l’IA) à avoir refusé de signer ce texte.