Les podcasts de Spotify vont devenir des films et séries

Spotify croit tellement aux podcasts qu’il propose une section dédiée au sein de son service musical. Un nouveau cap est passé maintenant avec l’annonce d’un partenariat avec Chernin Entertainment pour que les podcasts disponibles exclusivement sur Spotify deviennent des films et séries.

Le partenariat, valable sur plusieurs années, s’appuiera sur les adaptations de podcasts Spotify disponibles jusqu’à présent, soit 250 programmes. Chernin Entertainment prépare déjà deux adaptations. Il y a The Clearing, l’histoire vraie d’une femme qui en vient à croire que son père est un tueur en série, et Blackout, une série apocalyptique qui met en vedette Rami Malek, l’acteur vu dans Mr Robot, Bohemian Rhapsody et qui sera aussi le méchant dans le prochain James Bond.

« Chez Spotify, nous pensons que l’extraordinaire croissance de l’audio va continuer à attirer les plus grands créateurs du monde et faire des podcasts une destination de choix pour la propriété intellectuelle originale », déclare Dawn Ostroff, le responsable du contenu chez Spotify. Il ajoute que Chernin Entertainment va aider Spotify à « partager ces histoires avec du public à travers les médias et dans le monde entier ».

Il n’est pas précisé pour l’instant où les films et séries seront disponibles. Chernin Entertainment a eu un long partenariat avec la Fox pour des sorties au cinéma (pour les films Le Mans 66, The Greatest Showman et la trilogie La Planète des singes notamment) avant le rachat du studio par Disney. Depuis, Chernin Entertainment travaille avec d’autres groupes. Il y a notamment Netflix et Apple TV+.