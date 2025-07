Predator: Badlands : le réalisateur explique pourquoi il a choisi d’allier le Predator à un robot humanoïde

Prey était une divine surprise tant la franchise Predator semblait engluée dans les limbes de nanarland. Malgré ce succès, et plutôt que de proposer un Prey 2 pour la suite, le réalisateur Dan Trachtenberg a totalement changé de braquet avec le film d’animation Predator: Killer of Killers (disponible sur Hulu), qui est encore une totale réussite, et semble à nouveau avoir choisi de bouger les lignes avec Predator: Badlands, dont le trailer a été dévoilé il y a quelques jours lors du célèbre Comic Con de San Diego. Dans ce nouveau volet d ela franchise culte, le Predator fait équipe avec un robot humanoïde interprété par Elle Fanning. Interrogé los du Comic Con sur ce choix scénaristique à priori assez curieux (et qui ne nous a pas totalement convaincu au vu du premier trailer), Trachtenberg s’est expliqué lors du Comic Con :« Quel autre film essentiel pourrait-on faire ? Qu’est-ce qui n’a jamais été tenté dans la franchise Predator ? » pose d’emblée le réalisateur, comme si la recherche de l’originalité à tout prix était le seul axe d’évolution possible.

Le réalisateur avoue ensuite être lassé de montrer le Predator comme un simple tueur redoutable : » Dans la science-fiction, plus encore que dans la franchise Predator, on aime les personnages secondaires. On tombe amoureux des créatures et des robots, mais ils restent souvent des acolytes ou des méchants, jamais les héros. » Dans Predator: Badlands, le Predator sera donc à la fois le protagoniste et le héros, ce qui permettra sans doute aussi de mieux cerner les motivations profondes de ce chasseur ultime. « Si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu notre Predator principal, Dek, avec Thia, le personnage d’Elle Fanning, attachée à son dos. Cette image m’est venue de L’Empire contre-attaque, avec Chewbacca portant C-3PO. » On rappellera tout de même à tout hasard que le duo Chewbacca -C-3PO était un duo de « gentils » alors que le Predator est sensé être un alien d’une grande férocité. Confiant dans son projet, Dan Trachtenberg nous promet une claque dans la veine de « King Kong, L’Île mystérieuse ou des films de Ray Harryhausen ». Plus film d’aventure que slasher donc…