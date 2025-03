Les Linceuls : premier trailer pour le film de S.F de Cronenberg portant sur le deuil

Le prochain film de David Cronenberg (Faux-Semblant, La Mouche), Les Linceuls (The Shrouds), explorera les thèmes de la mort, du deuil et de la technologie dans un futur proche. « Karsh (Vincent Cassel), 50 ans, est un homme d’affaires renommé. Inconsolable depuis le décès de son épouse, il invente un système révolutionnaire et controversé, GraveTech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chers disparus dans leurs linceuls. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karsh se met alors en quête des coupables. » La quête de Karsh devient encore plus complexe lorsque ce dernier se rapproche de la sœur de sa défunte épouse, interprétée par Diane Kruger.

Inspiré par l’expérience personnelle de Cronenberg suite à la perte de son épouse en 2017, Les Linceuls est décrit comme une méditation intime sur le deuil, Le film avait été présenté en avant-première au Festival de Cannes 2024 (en compétition officielle), recevant des critiques globalement positives. Outre Vincent Cassel et Diane Kruger, le casting comprend aussi Guy Pearce et Sandrine Holt. La sortie en salles en France est prévue pour le 30 avril prochain.