The Legend of Ochi : Willem Dafoe et une créature mignonne dans un film familial (trailer)

La boite de production A24 (dans tous les bons coups depuis quelques années) vient de diffuser la première bande-annonce de The Legend of Ochi, un film d’aventure fantastique avec de nombreuses stars à l’affiche dont Willem Dafoe, Emily Watson, Finn Wolfhard et Helena Zengel. Le scénario raconte l’histoire d’une adolescente qui rencontre un « ochi », une petite créature ressemblant à un singe doré au nez effilé destiné à devenir un monstre redoutable et redouté. Malgré les avertissements des villageois, l’adolescente se lance dans une quête périlleuse pour réunir la créature avec sa famille.



Réalisé par Isaiah Saxon dont c’est le premier long-métrage, The Legend of Ochi est décrit comme une « aventure musicale » explorant le thème de la communication avec les animaux. La musique originale est signée Dave Longstreth des Dirty Projectors. Aucune date de sortie n’a encore été fixée, mais au vu de la bouille ultra mignonne du petit Ochi on ne serait pas étonné que le succès soit au rendez-vous. Après tout, le petit Grogu de Mandalorian n’est pas pour rien dans la popularité de la série Disney+. Le film semble tout de même avant tout viser un public très familial.