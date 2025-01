Love Me : un trailer pour le film romantique de S.F avec Kristen Stewart en vedette

Le film de romance et de science-fiction Love Me, avec Kristen Stewart et Steven Yeun en vedettes, propose un concept entièrement original : les versions humanisées d’une bouée robotique et d’un satellite blindés d’IA tombent amoureux dans un univers post-humain, chacun des deux appareils endossant en quelque sorte le rôle du membre d’un couple ayant auparavant existé sur Terre (Kristen Stewart et Steven Yeun). Présenté l’an dernier en avant-première au Festival du film de Sundance, Love Me a tout d’un ovni filmique, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Ce film étrange, réalisé par le tandem Sam et Andy Zuchero, mélange en effet des éléments de film naturaliste, d’animation, de science-fiction et de drame afin d’explorer les thèmes plus généraux de l’amour et de l’existence. Un hybride en somme… qui semble largement s’inspirer de Wall-E (mais en plus expérimental)



A noter que lors de sa présentation à Sundance, Love Me a été salué pour son audace scénaristique et sa profondeur émotionnelle, ainsi que pour les performances plus que convaincantes de Kristen Stewart et de Steven Yeun dans des rôles de personnages non humains. Love Me sortira en salles le 31 janvier prochain.