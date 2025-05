Kung Fury 2 : un trailer déjanté avec Michael Fassbender et Arnold Schwarzenegger

Avec ses dinosaures, ses vikings et ses nazis, le tout présenté dans un enrobage faussement « Z », le court métrage Kung Fury ressemblait à un rêve (moite) de nerd, une fusion pas très nette mais intensément jouissive de tout ce que la culture geek a pu générer depuis les années 80. Kung Fury 2 s’annonce dans un leak vidéo de 10 minutes, et le niveau est encore monté d’un cran, autant dans le « nimpnawak » qu’au niveau de la maitrise technique. Quant au scénario, c’est du grand art : après l’assassinat de son meilleur ami par Adolf Hitler en personne (ici baptisé « Kung Führer »), Kung Fury reprend du service et remonte le temps pour mettre un terme au régime nazi et dérouiller le vil moustachu.



Cette fois, les 10 minutes de trailer (remplies volontairement de spoilers) ne sont pas une fin en soi : Kung Fury 2 a toujours été annoncé comme un long métrage, mais les ennuis s’étaient accumulés depuis l’annulation du tournage en 2019 et l’arrêt de la production en 2020. Il y a deux ans, une date était toutefois annoncée pour la sortie du film, (le 17 novembre 2023), mais au final là encore, rien ne s’est produit comme prévu. Et puis débarque donc ce leak de 10 minutes, dont on ne sait s’il s’agit d’extraits de la version abandonnée du long métrage ou du réel teaser d’un film toujours à venir. On peut y voir un incroyable Michael Fassbender en ex-agent « Colt Magnu » du FBI arborant la coupe mulet, Arnold Schwarzenegger en président des États-Unis (ce ne serait sans doute pas pire que Trump) ou bien encore un David Hasselhoff toujours aussi doué pour l’autodérision.

Outre les trois acteurs sus-nommés, le casting comprend Jorma Taccone (A. Hitler), Alexandra Shipp (Rey Porter), David Sandberg (Kung Fury), Louis Emerick (Vice President), Debora Zhecheva (Little Girl), Dessy Slavova (Space Girl) et Eleni Young (Barbarianna). On n’attend plus que la confirmation officielle et bien sûr la date de sortie.