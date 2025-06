Project Hail Mary : premier trailer pour le film de S.F avec Ryan Gosling en vedette

La « Hard » S.F est de retour : le premier trailer de Project Hail Mary, réalisé par Phil Lord et Chris Miller, dévoile une aventure spatiale à la tonalité épique, aventure dont la vedette n’est autre que le grand Ryan Gosling (Blade Runner 2049, Drive). Adapté du roman d’Andy Weir (The Martian), le film suit un professeur qui se réveille seul et amnésique à bord d’un vaisseau spatial. Peu à peu, ce dernier se souvient que sa mission est d’une importance cruciale puisqu’il s’agit rien moins que de sauver l’humanité de l’extinction ! Project Hail Mary s’annonce déjà comme un film à suivre pour tous les amoureux d’une S.F « scientifique » et plus cérébrale.

Ce projet marque aussi le retour très attendu de Lord et Miller à la réalisation de long-métrage, près de dix ans après leurs derniers succès (21 Jump Street, La Grande Aventure LEGO). Le trailer suggère une intrigue particulièrement riche, qui va bien au-delà de la simple survie dans l’espace (notamment lorsque le personnage principal croise un autre vaisseau). Fidèle au style d’Andy Weir, l’histoire mêle rigueur scientifique et émotions humaines, avec une touche d’émerveillement propre au genre. Prometteur donc. Project Hail Mary sortira en salles le 20 mars 2026