Google : la consommation énergétique des centres de données a doublé en 4 ans

Si l’on en croit le dernier rapport énergétique de Google, la firme de Mountain View a vu sa consommation d’électricité de ses centres de données augmenter de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie, passant d’environ 4 millions de mégawattheures en 2014 à un niveau sept fois supérieur aujourd’hui ! La consommation énergétique des centres de données de Google a été multipliée par deux sur les 4 dernières années. Malgré des efforts importants pour améliorer l’efficacité énergétique — atteignant un excellent indice PUE de 1,09 en 2024 — les gains sont désormais marginaux, car l’entreprise a déjà optimisé la majorité des éléments techniques les plus « simples » à améliorer. Afin de respecter ses engagements climatiques, Google investit massivement dans des sources d’énergie décarbonées, notamment la géothermie, la fission nucléaire (voire la fusion nucléaire à plus long terme), ainsi que dans des projets solaires et éoliens.

Ces investissements massifs visent à fournir une alimentation électrique sans carbone 24h/24, un objectif que Google est encore loin d’atteindre globalement (seulement 66 % de couverture horaire par des énergies propres). Alors que certaines régions comme l’Amérique latine atteignent 92 %, d’autres comme le Moyen-Orient et l’Afrique ne dépassent pas les 5 % de couverture par ENr. Sachant que les activités serveur de Google représentent 95,8% de la consommation énergétique totale du géant américain, Google accélère l’achat de capacités solaires — 1,3 gigawatt d’énergie solaire acquise en 2024 — et développe de vastes projets d’infrastructure énergétique, notamment via un partenariat de 20 milliards de dollars avec Intersect Power et TPG Rise Climate.