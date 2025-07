Helldivers 2, édité par Sony, sortira sur Xbox Series X/S en août

Après avoir été disponible sur PlayStation 5 et PC, Helldivers 2 va débarquer sur Xbox Series X/S le 26 août prochain. Il s’agira du premier jeu édité par Sony à sortir sur Xbox.

Arrivée de Helldivers 2 sur Xbox

Helldivers 2 est un festin coopératif de destruction à la troisième personne, dans lequel vous et jusqu’à trois coéquipiers enfilez les bottes d’une élite de soldats chargés de répandre la paix, la liberté et la Démocratie encadrée, à l’aide des différentes armes.

Vous avez à votre disposition tout un arsenal d’armes principales personnalisables, ainsi que la possibilité d’appeler en renfort des armes encore plus redoutables, connues sous le nom de stratagèmes.

« Nous savons que les joueurs le demandaient depuis un certain temps et nous sommes ravis d’accueillir encore plus de Helldivers dans notre univers », déclare Mikael Eriksson, réalisateur du jeu Helldivers 2. « Nous avons énormément de contenu prévu pour les mois et années à venir, et plus il y a de joueurs, plus nous avons d’histoires à raconter ! Le combat pour la Super-Terre ne fait que commencer ».

Le cross-play sera bien au rendez-vous. Ainsi, il sera possible aux joueurs de PlayStation, Xbox et PC de jouer ensemble.

Helldivers 2 a fait ses débuts sur PS5 et PC en février 2024. Le jeu a connu un joli succès, au point d’être le PlayStation Studios qui s’est vendu le plus rapidement de tous les temps, avec 12 millions d’exemplaires vendus en 12 semaines.

Il faut savoir que la sortie de Helldivers 2 sur Xbox est une surprise. Sony ne propose généralement pas les jeux PlayStation Studios sur Xbox, préférant les lancer uniquement sur ses consoles PlayStation et, parfois, sur PC.