Donald Trump demande au patron d’Intel de « démissionner immédiatement »

Donald Trump a appelé à la démission immédiate de Lip-Bu Tan, le patron d’Intel, en raison de ses liens présumés avec des entreprises technologiques chinoises. Cette demande fait suite à une lettre du sénateur de l’Arkansas, Tom Cotton, adressée au président du conseil d’administration d’Intel, questionnant si ces connexions pourraient enfreindre les réglementations de sécurité.

Trump veut le départ du patron d’Intel

Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump a déclaré : « Le patron d’INTEL est en fort CONFLIT D’INTÉRÊTS et doit démissionner immédiatement. Il n’y a pas d’autre solution à ce problème. Merci de votre attention à ce problème ! ».

Cette sortie intervient après que le sénateur Tom Cotton a soulevé des préoccupations sur les investissements passés de Lip-Bu Tan, citant un article de Reuters. Ce dernier indiquait que le patron d’Intel, directement ou via des fonds d’investissement, avait investi dans plus de 600 entreprises technologiques chinoises entre mars 2012 et décembre 2024, dont certaines liées à l’armée chinoise. Une source a toutefois indiqué à Reuters que Lip-Bu Tan avait cédé une partie non précisée de ces investissements, sans détails supplémentaires.

Lip-Bu Tan a pris la tête d’Intel en mars 2025 pour redresser l’entreprise, après l’éviction de son prédécesseur, Pat Gelsinger, qui n’a pas réussi à enrayer le déclin d’Intel face à des concurrents comme TSMC, notamment dans la course aux puces pour l’intelligence artificielle. TSMC a surpassé Intel en exploitant la lithographie EUV, une technologie qu’Intel avait pourtant contribué à développer.

Intel traverse une période difficile, avec l’annonce en juillet de la suppression de 24 000 emplois et l’abandon de projets d’usines en Allemagne et en Pologne. L’entreprise a également reçu près de 8 milliards de dollars de subventions dans le cadre du CHIPS and Science Act de 2022 pour renforcer la production de puces aux États-Unis, ce qui accentue l’attention portée à sa conformité aux exigences de sécurité nationale.

Dans une déclaration à Reuters, Intel a affirmé que l’entreprise et son dirigeant sont « profondément engagés envers la sécurité nationale des États-Unis et l’intégrité de notre rôle dans l’écosystème de défense américain ». Intel a indiqué qu’il répondrait aux questions du sénateur Tom Cotton dans une lettre, sans préciser de calendrier.

Un impact direct sur la Bourse

L’appel de Donald Trump a eu un impact immédiat : les actions d’Intel ont chuté de près de plus de 3 %. Cette controverse intervient à un moment critique pour Intel, qui lutte pour retrouver sa position dominante face à Nvidia et TSMC dans l’IA et les puces avancées. Certains analystes estiment que l’expérience de Lip-Bu Tan dans les semi-conducteurs chinois est précisément ce qui le rend précieux pour Intel, mais elle alimente aussi les inquiétudes sur la sécurité nationale. D’autres soulignent que l’intervention de Donald Trump dans la gestion d’une entreprise privée pourrait établir un précédent problématique, bien que son opinion ait du poids.