Tarifs douaniers : les semi-conducteurs dans le viseur de Donald Trump

Voilà qui ne va pas améliorer l’ambiance de chaos qui accompagne désormais la mandature de Donald Trump. Après avoir très fortement augmenté les taxes douanières pour l’ensemble des produits arrivant aux États-Unis, puis retiré ces taxes tout au continuant d’augmenter à +145 les tarifs douaniers des produits importés de Chine, puis une nouvelle fois retiré ces tarifs avant de préciser que ce souffle d’air ne serait que très temporaire, voilà que Donald Trump a décidé de cibler le marché des semi-conducteurs.

Cette catégorie de composants, qui avait jusqu’ici évité la surtaxe plancher de 10%, subira donc à son tour des tarifs douaniers probablement revus en très forte hausse. La douloureuse sera mise en place d’ici « un mois ou deux » si l’on en croit le très controversé secrétaire au Commerce américain Howard Lutnick, une information confirmée par Donald Trump quelques heures plus tard. Quant au niveau de cette surtaxe, peut-être variable selon les pays importateurs, Trump précise que l’on en saura plus dans le courant de la semaine. Sachant que les semi-conducteurs sont le cœur battant du secteur de la tech, le NASDAQ peut d’ores et déjà trembler, ainsi que l’ensemble du secteur de l’électronique…