Donald Trump nomme Andrew Ferguson à la tête de la FTC, ce dernier remplaçant Lina Khan

Les dirigeants des grands groupes de la tech poussent sans doute un gros soupir de soulagement. Le président nouvellement élu Donald Trump vient en effet de nommer Andrew Ferguson au poste de président de la Federal Trade Commission (FTC), ce dernier remplaçant l’impitoyable Lina Khan. Ancien responsable de la lutte antitrust pour la FTC et le ministère de la Justice, Ferguson n’est pas un forcené des poursuites antitrust mais s’avère en revanche critique envers ce qu’il appelle « la vendetta des grandes entreprises technologiques contre la concurrence et la liberté d’expression. » Ce dernier s’est engagé à préserver le leadership technologique des États-Unis et à encourager l’innovation tout en responsabilisant les grandes entreprises technologiques.

Le très libéral (au plan économique) Andrew Ferguson prend la tête de la FTC

Lina Khan, la présidente « sortante » de la FTC, avait quant à elle axé son mandat sur les enquêtes et procédures antitrust visant notamment Apple, Microsoft ou bien encore Google. Khan s’était ainsi opposée à plusieurs rachats ou fusions d’entreprises majeures (le rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft par exemple), mettant l’accent sur la protection des consommateurs et la concurrence. Le programme de Ferguson est à rebours de cette stratégie et consiste essentiellement à renverser ce que ce dernier considère être « l’agenda anti-entreprises » de Khan tout en maintenant une surveillance rigoureuse de la domination des grandes entreprises technologiques américaines.

Farouche opposante des stratégies de rachats des grosse sociétés technologiques, Lina Khan cède son poste à Andrew Ferguson à la tête de la FTC

En plus de la nomination de Ferguson, Trump a désigné Mark Meador comme nouveau commissaire de la FTC, une nomination qui donne une majorité républicaine au sein de la commission (composée de cinq membres). Pour rappel, Trump a également récemment nommé le républicain Brendan Carr à la présidence de la Federal Communications Commission (FCC).