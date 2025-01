A Davos, Donald Trump défend brutalement la tech américaine contre l’Europe

Protectionnisme 2.0 : Donald Trump est intervenu en visioconférence au sommet économique de Davos, et sans surprise, le 47ème président américain a eu des mots très durs contre l’Europe, accusée de harceler fiscalement les géants de la tech US : « Ils ont intenté des procès contre Apple et ont soi-disant gagné une affaire que la plupart des gens ne considéraient pas comme sérieuse », a ainsi déclaré Trump. « Ils ont obtenu 15 ou 16 milliards d’Apple. Ils ont gagné des milliards de Google. Je pense qu’ils poursuivent Facebook pour des milliards et des milliards. Ce sont des entreprises américaines, que vous les aimiez ou non. Ce sont des entreprises américaines, et ils ne devraient pas faire ça. Pour moi, c’est une forme de taxation. »

A Davos, Donald Trump a annoncé le début d’une « guerre économique » avec l’Europe

Cette confusion volontaire entre la taxation et la régulation (et les pénalités qui vont avec en cas de manquement aux règles) permet à Trump de dégainer un argument justifiant par avance l’augmentation à venir drastique des tarifs douaniers pour les produits européens arrivant aux États-Unis. La ficelle est certes grosse, mais ce n’est sans doute pas le volet le plus délirant des objectifs affichés par Trump depuis le début de son second mandat. Certes, les sociétés US écopent de très lourdes amendes sur le vieux continent, mais c’est en réponse à des manquements aux règles européennes, et parfois même comme dans le cas d’Apple, à des procédés d’optimisation fiscale qui s’apparentent bien souvent à de l’évasion fiscale légalisée. Dans ce dernier cas, l’Europe ne fait en somme que récupérer son dû.