Intel nomme Lip-Bu Tan comme son nouveau patron

Intel a annoncé la nomination de Lip-Bu Tan au poste de directeur général, trois mois après le départ de Pat Gelsinger. Ce dernier, qui avait pris les rênes de l’entreprise en 2021, a quitté son poste dans des circonstances qui ont rapidement révélé que le conseil d’administration avait perdu confiance en sa stratégie. Pat Gelsinger, fort de ses 30 années d’expérience chez Intel, a en effet été poussé à quitter ses fonctions après moins de quatre ans de mandat, laissant place à une nouvelle direction.

Lip-Bu Tan aux commandes d’Intel

Lip-Bu Tan, ancien patron de Cadence Design Systems, une entreprise spécialisée dans la conception de puces et de services, occupera ses nouvelles fonctions à partir du 18 mars. Avant cela, il a également fait partie du conseil d’administration d’Intel entre 2022 et 2024. Durant son mandat à Cadence Design Systems, il a doublé le chiffre d’affaires de l’entreprise, une réussite que le conseil d’administration d’Intel espère voir se reproduire dans son propre cas.

Lip-Bu Tan a souligné que « Intel possède une plateforme de calcul puissante et différenciée, une vaste base de clients installés et une empreinte de fabrication robuste qui ne cesse de se renforcer ». Il a également exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre l’entreprise et de continuer le travail entamé pour préparer Intel à l’avenir.

Quel avenir pour l’entreprise ?

La nomination de Lip-Bu Tan soulève la question de la direction future d’Intel, notamment en ce qui concerne ses activités de fabrication. L’entreprise pourrait-elle revenir à ses projets antérieurs de domination du marché des puces en se concentrant sur ses propres capacités de fabrication, ou décidera-t-elle de simplifier ses objectifs en externalisant davantage de ses activités de production ? Le nouveau venu ne fait pas de déclarations définitives sur ce point, mais dans son premier message en tant que patron, il a assuré que l’entreprise continuerait à se concentrer à la fois sur la fabrication et la conception de puces.

Lip-Bu Tan a également insisté sur le fait qu’Intel deviendrait « une entreprise axée sur l’ingénierie » et qu’elle devra « prendre des risques calculés pour innover et dépasser » ses concurrents dans les années à venir.