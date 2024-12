Pat Gelsinger, le patron d’Intel, quitte l’entreprise après une période tumultueuse

Intel annonce la démission de son patron Pat Gelsinger, avec effet immédiat. Il avait pris les commandes de l’entreprise en février 2021, à la suite de Bob Swan.

Pat Gelsinger quitte ses fonctions

Officiellement, Intel dit que Pat Gelsinger prend sa retraite. Officieusement, tout le monde (ou presque) s’accorde à dire que le dirigeant a été licencié, mais qu’un accord à l’amiable a été trouvé pour annoncer le licenciement sous forme de retraite. Il avait rejoint l’entreprise il y a 40 ans maintenant.

Dans son communiqué, Intel a désigné David Zinsner, directeur financier, et MJ Holthaus, responsable des produits Intel, comme patrons intérimaires. Frank Yeary, membre du conseil d’administration depuis longtemps, prendra également le rôle de président exécutif intérimaire.

Une période compliquée pour Intel

Pat Gelsinger avait pour mission de redresser une entreprise en crise. Son objectif ambitieux était de redonner à Intel sa place de leader face à des concurrents comme Samsung et TSMC, en développant massivement des usines de fabrication de puces aux États-Unis et à l’international. Bien que ces investissements aient permis à Intel de bénéficier du soutien du gouvernement américain, notamment avec l’adoption du CHIPS Act, la stratégie n’a pas suffi à redresser la barre. Le groupe a vu son capitalisation boursière chuter de plus de 50% depuis 2021, et la montée en puissance d’acteurs comme Nvidia dans le domaine de l’intelligence artificielle a accéléré la perte de terrain d’Intel.

Le départ de Pat Gelsinger intervient après des résultats trimestriels décevants et une annonce de réductions d’effectifs, accentuant les tensions internes et la défiance des investisseurs. À l’avenir, Intel devra non seulement trouver un nouveau dirigeant, mais aussi redéfinir sa stratégie pour retrouver la compétitivité perdue sur un marché en pleine mutation.