TikTok : Donald Trump affirme qu’un acheteur a été trouvé

Le bras de fer entre Donald Trump et TikTok pourrait bientôt trouver une issue. Dans une interview accordée à Fox News, le président américain a affirmé qu’un acheteur avait été trouvé pour TikTok, précisant qu’il s’agissait d’un « groupe de personnes très riches », dont l’identité serait révélée « d’ici deux semaines ». Ce dernier a toutefois ajouté que l’accord nécessiterait l’approbation de la Chine, ce qui laisse entendre que le président Xi Jinping pourrait être impliqué dans la validation de cette procédure de rachat.

Watch Part 3 of @MariaBartiromo‘s interview with @POTUS where they discuss the future of tariffs, A.I., TikTok, and green energy pic.twitter.com/B5u5S9iOF2

— SundayMorningFutures (@SundayFutures) June 29, 2025