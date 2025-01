TikTok : Donald Trump reporte de 75 jours l’interdiction du réseau social

Le président américain Donald Trump a signé un décret suspendant pour 75 jours l’application d’une loi interdisant TikTok aux États-Unis. Cette décision fait suite à une législation votée par le Congrès en 2024, qui est entrée en vigueur le 19 janvier 2025. Selon cette loi, ByteDance, la maison-mère du réseau social, doit céder TikTok sous peine d’une interdiction.

Une loi controversée

Le texte, qui vise à protéger la sécurité nationale des États-Unis, impose de lourdes sanctions aux fournisseurs d’accès à Internet et aux boutiques d’applications. Les amendes peuvent atteindre 5 000 dollars par utilisateur en cas de non-respect de la législation. Cependant, Donald Trump a demandé au ministère de la Justice de suspendre toute action à ce sujet pendant deux mois et demi, afin de permettre une évaluation plus approfondie des risques liés à TikTok et à son actionnaire chinois.

Lors de la signature de ce décret à la Maison Blanche, Donald Trump a relativisé les préoccupations concernant la sécurité liées à TikTok. « Il y a tant de produits fabriqués en Chine, et le seul dont ils se plaignent, c’est TikTok », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Soyons honnêtes, nous avons des problèmes plus graves que de voir la Chine récupérer des informations sur de jeunes enfants ».

Une alternative à la vente de TikTok ?

Plutôt que de forcer ByteDance à vendre la plateforme, Donald Trump a proposé une autre solution. Il a suggéré que TikTok accorde aux États-Unis 50% de son capital, ce qui pourrait permettre au gouvernement américain de donner cette participation à des investisseurs privés américains. Cette proposition, qui visait à contourner l’obligation de vente, reste encore à discuter.

Le décret signé par Donald Trump marque donc une pause dans la mise en application de cette loi, mais laisse la question ouverte sur l’avenir de TikTok aux États-Unis. Pour rappel, la plateforme a été bannie pendant 14 heures ce week-end.