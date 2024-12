TikTok : Donald Trump veut maintenir à flot le réseau social aux États-Unis

Faute d’une stratégie de rachat claire, TikTok n’est plus désormais qu’à quelques jours d’une fermeture définitive sur le sol américain. Il y en a au moins un que cette perspective irrite au plus haut point, et il s’agit rien moins que du nouveau président élu américain, Donald Trump. Interrogé sur le sujet, ce dernier n’est pas passé par quatre chemins : « Je pense que nous allons devoir commencer à réfléchir parce que, vous savez, nous sommes allés sur Tiktok et nous avons eu une réponse formidable avec des milliards de vues, des milliards et des milliards de vues »

Donald Trump souhaite garder TikTok en vie aux États-Unis… parce que le réseau social est bon pour sa cote de popularité

Et si l’on avait pas encore compris l’argumentaire du 47ème président américain, Trump en a remis une couche : « Ils m’ont montré un graphique, et c’était un record, c’était tellement beau à voir, et en le regardant, j’ai dit : ‘Peut-être qu’on devrait garder ce truc un peu plus longtemps ». En clair et sans décodeur, ce n’est pas l’intérêt général qui semble motiver Trump à vouloir garder TikTok, mais ses seuls intérêts à lui en tant que chef de file du camp républicain, et ce alors même qu’à moins d’un coup d’Etat façon Civil War (excellent film au demeurant), Trump ne pourra pas briguer un troisième mandat. Pour rappel, TikTok est l’application de l’éditeur chinois Bytedance, une app soupçonnée de récolter les données des utilisateurs américains et de faire remonter ces données à Pékin.