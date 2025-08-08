TENDANCES
Actualité Mobiles et Tablettes

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour juillet 2025

8 Août. 2025 • 16:54
Les données sont disponibles sont concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en juillet. Elles sont publiées par Agence nationale des fréquences (ANFR).

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Orange est encore une fois devant, SFR est pas loin

Comme ce fut le cas le mois précédent, Orange a été l’opérateur le plus actif au niveau du déploiement de la 5G avec 182 nouveaux sites actifs. Cela a concerné les bandes de fréquences 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. Son total est de 14 109 sites 5G en France.

SFR n’est pas très loin avec 179 nouveaux sites 5G, avec un déploiement au niveau des bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. L’opérateur au logo rouge compte 15 039 antennes 5G dans toute la France. Bouygues Telecom est troisième cette fois-ci avec 158 nouveaux sites 5G, là aussi au niveau des 2,1 et 3,5 GHz, pour un total de 16 501. Vient enfin Free Mobile avec 137 nouveaux sites 5G encore une fois au niveau de 2,1 et 3,5 GHz, avec un total de 21 674 dans l’Hexagone.

44 337 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G.  Seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G.

Voici le détail concernant la 4G :

  • Bouygues Télécom (29 918 sites, +140 en juillet 2025)
  • Free Mobile (29 521 sites, +177 sur la même période)
  • Orange (31 913 sites, -17 sur la même période)
  • SFR (29 418 sites, +237 sur la même période)

