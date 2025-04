Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour mars 2025

Les données pour le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en mars 2025 sont maintenant partagées. Elles viennent de l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

Pour la 5G, Orange a été le plus actif cette fois-ci avec 378 nouveaux sites 5G actifs. L’opérateur historique a déployé dans les bandes de fréquences 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. Cela fait deux mois d’affilée qu’il mise beaucoup sur le 700 Hz, qui a jusqu’à présent été privilégié par Free Mobile. Orange compte 12 877 sites 5G au total.

Free Mobile a été le deuxième opérateur le plus actif ici avec 161 nouveaux sites 5G. Il a déployé au niveau du 700 MHz et 3,5 GHz. Il compte 21 095 antennes 5G au total en France. SFR et Bouygues Telecom arrivent juste derrière à égalité avec 141 nouveaux sites 5G chacun. Tous les deux ont déployé au niveau du 2,1 GHz et 3,5 GHz. SFR compte 14 427 sites 5G en France contre 15 916 pour Bouygues Telecom.

42 625 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 12 sites n’hébergent que de la 5G.

Pour ce qui est de la 4G, voici le bilan :