TikTok rétablit son accès aux États-Unis, évoquant un accord

TikTok annonce rétablir l’accès à son réseau social aux États-Unis, quelques heures à peine après avoir tout coupé à cause d’une loi américaine. La plateforme parle d’un accord et remercie Donald Trump.

Dans un communiqué, TikTok indique :

En accord avec nos fournisseurs d’accès, TikTok est en train de rétablir le service. Nous remercions le président Trump d’avoir apporté la clarté nécessaire et l’assurance à nos fournisseurs de services qu’ils ne subiront aucune pénalité en fournissant TikTok à plus de 170 millions d’Américains et en permettant à plus de 7 millions de petites entreprises de prospérer.

C’est une position forte pour le premier amendement et contre la censure arbitraire. Nous travaillerons avec le président Trump sur une solution à long terme qui maintiendra TikTok aux États-Unis.