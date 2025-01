TikTok n’est plus disponible aux États-Unis à cause de la loi d’interdiction

C’est fait : TikTok est interdit aux États-Unis depuis ce 19 janvier 2025. Les Américains ne peuvent plus consulter le réseau social qui compte plus de 1 milliard d’utilisateurs dans le monde, dont 170 millions aux États-Unis. Cela fait suite à une loi bannissant la plateforme.

TikTok devient indisponible aux États-Unis

La raison pour laquelle TikTok ferme ses portes aux États-Unis (mais reste disponible dans les autres pays) est que le pays d’Amérique du Nord accuse le réseau social et sa société mère ByteDance d’être en relation directe avec la Chine et plus exactement les autorités chinoises. Le pays nord-américain affirme que TikTok partage les données d’utilisateurs aux autorités chinoises. Une loi a donc été passée pour obliger ByteDance à vendre TikTok à une entité sous peine de ne plus pouvoir proposer ses services. ByteDance, qui dément tout partage de données, a refusé de vendre sa plateforme, d’où l’interdiction.

Quand les Américains ouvrent l’application de TikTok sur leur iPhone ou smartphone Android, ils ont le droit au message suivant :

Désolé, TikTok n’est pas disponible pour le moment. Une loi interdisant TikTok a été promulguée aux États-Unis, ce qui signifie malheureusement que vous ne pouvez pas utiliser TikTok pour le moment. Nous avons la chance que le président Trump ait indiqué qu’il travaillerait avec nous sur une solution pour rétablir TikTok une fois qu’il aura pris ses fonctions. Restez à l’écoute !

Effectivement, Donald Trump a indiqué lors d’une interview qu’il pourrait accorder un sursis de 90 jours au réseau social lorsqu’il sera président des États-Unis. Il se trouve que son investiture aura lieu demain, le 20 janvier 2025. À voir s’il s’occupera dès le départ du cas de TikTok ou si cela prendra quelques jours/semaines.

Outre TikTok, les applications suivantes ont également été interdites aux États-Unis :

TikTok

TikTok Studio

TikTok Shop Seller Center

CapCut

Lemon8

Hypic

Lark – Team Collaboration

Lark – Rooms Display

Lark Rooms Controller

Gauth: AI Study Companion

MARVEL SNAP

En ce qui concerne la France et le reste du monde, rien ne change : TikTok reste disponible normalement. La loi promulguée concerne uniquement les États-Unis.