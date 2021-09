TikTok revendique 1 milliard d’utilisateurs dans le monde

TikTok atteint un seuil symbolique avec désormais 1 milliard d’utilisateurs mensuels, et ce dans le monde entier. À titre de comparaison, ils étaient 700 millions il y a un an.

1 milliard d’utilisateurs sur TikTok dans le monde

Déjà populaire avant la pandémie du Covid-19, TikTok a bénéficié d’un coup d’accélérateur majeur avec les confinements, la fermeture des écoles et le télétravail, ce qui lui a permis d’avoir 1 milliard d’utilisateurs. Initialement créée sur le principe de vidéos de 15 secondes maximum, la plateforme a fait passer la limite à 60 secondes, puis à 3 minutes début juillet pour attirer un public plus large et rivaliser avec des plateformes comme YouTube.

Le milliard d’utilisateurs pour TikTok est en tout cas impressionnant. C’est tellement impressionnant que plusieurs concurrents ont décidé de copier le système général du réseau social. Instagram a repris l’idée avec ses Reels. YouTube a fait de même cet été avec les Shorts. Même Snapchat s’y est mis avec Spotlight.

TikTok cherche désormais à monétiser davantage la fréquentation de sa plateforme, ce qu’elle a tardé à faire à ses débuts. Le réseau social a accéléré dans la publicité l’an dernier et lancé, fin août 2021, une nouvelle fonctionnalité qui permet à ses utilisateurs d’acheter directement des produits proposés sur la plateforme par les créateurs de contenu.