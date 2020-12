TikTok : des vidéos de 3 minutes actuellement en test

TikTok teste actuellement la possibilité de mettre en ligne des vidéos avec une durée de trois minutes au maximum. Seulement quelques utilisateurs ont accès à cette nouveauté pour l’instant. Un message sur leur compte leur annonce le changement.

Jusqu’à présent, la durée des vidéos sur TikTok était d’une minute au maximum. C’est un moyen de rapidement consulter un contenu puis passer à autre chose. Mais certains créateurs pourraient avoir envie de poster des vidéos un peu plus longues. C’est là qu’intervient le changement sur le réseau social.

Dans son message annonçant les vidéos de trois minutes, TikTok indique :

Vous avez un accès anticipé pour mettre en ligne des vidéos qui durent jusqu’à trois minutes via l’application TikTok ou le bureau ! Pour essayer, assurez-vous que votre application soit à jour et essayez de mettre en ligne une vidéo depuis voter appareil via l’application ou tiktok.com.

😮 TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long 🤳🏻 pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3

— Matt Navarra (@MattNavarra) December 2, 2020