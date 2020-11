Snapchat dévoile Spotlight pour concurrencer TikTok et rémunère les créateurs

Snapchat annonce l’arrivée de Spotlight, une nouvelle rubrique avec les snaps les plus amusants de la communauté. C’est du moins de cette façon que le réseau social présente sa nouveauté. Elle vient concurrencer TikTok.

Spotlight sur Snapchat est un flux qui regroupe des vidéos publiques d’utilisateurs. Chaque utilisateur a le droit à un flux personnalisé selon ses goûts, les contenus qu’il regarde, etc. Cette formule a fait le succès de TikTok, avec, pour les influenceurs, l’espoir de créer une vidéo virale. Et pour les utilisateurs, c’est la possibilité de faire défiler une sélection sur mesure de contenus courts.

Mais Snapchat, qui travaille sur Spotlight depuis un an et demi, a tiré des leçons des modèles existants, comme TikTok ou Reels d’Instagram. Pour commencer, les contenus devront être approuvés par les modérateurs de la plateforme. Au début, chaque vidéo publiée aura été vue par une personne au préalable. Par la suite, ce sera sans doute une combinaison d’intervention humaine et d’intelligence artificielle.

Spotlight de Snapchat est actuellement disponible en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Irlande, en Norvège, en Suède, au Danemark et en Allemagne. D’autres pays viendront bientôt agrandir la liste.

Dans la foulée, Snapchat annonce verser un million de dollars par jour aux créateurs. Cette somme sera pour les créateurs qui arrivent à proposer du contenu divertissant. Plus il y aura de l’engagement sur le contenu, plus l’utilisateur touchera une grosse part du million de dollars.