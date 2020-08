Instagram lance (officiellement) Reels, sa copie de TikTok

Les utilisateurs qui sont sur Instagram ont certainement déjà vu passer des vidéos Reels ces dernières semaines. Le réseau social officialise aujourd’hui son lancement dans 50 pays, dont en France.

Pour faire simple, Reels est une copie de TikTok. Les courtes vidéos sont destinées à être partagées et découvertes au-delà du cercle de contacts, « offrant à chacun la chance de devenir un créateur sur Instagram et de toucher de nouveaux publics sur la scène globale », explique Instagram dans un communiqué.

Une nouvelle option apparaît dans la partie Caméra d’Instagram et permet d’ajouter des effets visuels de réalité augmentée, de la musique synchronisée ou des transitions à des vidéos de 15 secondes, enregistrées avec le smartphone. Instagram précise que les Reels peuvent être créées via une série de clips (un par un), en une seule prise ou en important des vidéos de la galerie de son smartphone.

Que votre compte soit public ou privé, vous pouvez partager votre Reel dans votre story, avec vos amis proches ou dans un message direct. Dans ce cas, votre Reel fonctionnera alors comme une story normale : elle ne sera pas partagée dans la section Reels de la partie Explorer d’Instagram, elle n’apparaîtra pas sur le profil et elle disparaîtra au bout de 24 heures.

Il sera intéressant de voir comment Reels va s’en sortir au vu des problèmes qu’il y a avec TikTok et les États-Unis en ce moment. On se souvient qu’Instagram avait copié le principe de story de Snapchat et le succès est au rendez-vous aujourd’hui. Reels pourrait connaître le même sort.