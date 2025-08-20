TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Apps Mobiles et Tablettes Google ouvre son Play Store pour éviter les sanctions de l’Europe
Apps Mobiles et Tablettes

Google ouvre son Play Store pour éviter les sanctions de l’Europe

20 Août. 2025 • 16:19
0

Google a proposé des modifications à son Play Store, à savoir sa boutique d’applications Android, pour répondre aux préoccupations des régulateurs européens et éviter de futures amendes. Ces ajustements, motivés par un avertissement de l’Union européenne en mars, visent à offrir plus de liberté aux développeurs tiers tout en introduisant une nouvelle structure de frais.

Google Play Store

Plus de flexibilité pour les développeurs

Les nouvelles mesures, applicables dans 30 pays européens, permettent aux applications de rediriger les utilisateurs vers des sites externes pour effectuer des achats, contournant ainsi le système de paiement du Play Store. Cette décision répond à une critique de l’UE, qui reprochait à Google d’empêcher les développeurs de promouvoir des alternatives à son écosystème Android.

Selon Clare Kelly, conseillère en concurrence chez Google, ces changements découlent de discussions avec la Commission européenne. Toutefois, elle met en garde : « Ces modifications pourraient exposer les utilisateurs Android à des contenus nuisibles et dégrader l’expérience des applications ».

Pour accompagner cette ouverture, Google réduit les frais initiaux d’acquisition pour les développeurs, passant de 10 % à 3 % des coûts de transaction. En parallèle, une structure de frais échelonnée est mise en place pour couvrir les coûts de l’entreprise, bien que les détails précis de cette tarification restent à clarifier.

Un contexte réglementaire : le DMA

Cette refonte s’inscrit dans le cadre du Digital Markets Act (DMA), une législation européenne entrée en vigueur pour réguler plus efficacement les géants technologiques que les enquêtes antitrust traditionnelles. Le DMA impose des obligations claires aux entreprises comme Google et autorise des amendes pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial en cas de non-conformité.

À ce jour, Apple (500 millions d’euros) et Meta (200 millions d’euros) ont été sanctionnées sous le DMA, mais Google a déjà écopé de plus de 8 milliards d’euros d’amendes ces dernières années pour abus de position dominante sous les règles européennes classiques.

Google n’est pas le seul groupe à adapter ses pratiques. Apple a également modifié son App Store plus tôt cette année sous la pression du DMA, tout en contestant juridiquement ces obligations. Avec ces changements, Google cherche à anticiper les attentes des régulateurs tout en maintenant un équilibre entre sécurité des utilisateurs et rentabilité. La mise en œuvre de ces nouvelles règles dans le Play Store, effective prochainement, sera scrutée de près par les développeurs et les autorités européennes, dans un contexte où la régulation des géants technologiques s’intensifie.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Recherche Google Logo Internet

L’Europe accuse Google de violer le DMA avec la recherche et le Play Store

Google Play Store Applications

Le Google Play Store a perdu la moitié de ses applications Android en un an

VPN Badge Verifie Application Android Google Play Store Applications

Le Google Play Store se met à identifier les VPN de confiance sur Android

Authenticator Applications

Google Authenticator simplifie (enfin !) la copie du code d’authentification

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ROG Xbox Ally et Ally X Console Portable

ROG Xbox Ally : la Xbox portable a maintenant une date de sortie

20 Août. 2025 • 17:35
0 Jeux vidéo

Microsoft a officialisé la date de sortie des consoles portables ROG Ally et ROG Ally X, en partenariat avec Asus. Prévu pour le 16 octobre...

Google Play Store

Google ouvre son Play Store pour éviter les sanctions de l’Europe

20 Août. 2025 • 16:19
0 Applications

Google a proposé des modifications à son Play Store, à savoir sa boutique d’applications Android, pour répondre aux...

robot utéruse artificiel

La Chine dévoile un robot de “gestation” humanoïde à moins de 14 000 dollars

20 Août. 2025 • 15:15
5 Science

Lors de la Conférence mondiale sur la robotique à Pékin, Kaiwa Technology a présenté un concept de robot humanoïde...

Claude IA

L’IA Claude peut maintenant mettre fin aux discussions nuisibles ou abusives

20 Août. 2025 • 14:55
1 Internet

Anthropic, la start-up derrière le chatbot Claude, met en place une nouvelle fonctionnalité permettant à ses modèles Opus 4 et...

Resident-Evil-9-Requiem-

[Gamescom] Resident Evil 9 Requiem dévoile sa (terrifiante) séquence d’ouverture

20 Août. 2025 • 12:40
0 Jeux vidéo

Capcom a profité de l’Opening Night Live de la Gamescom 2025 pour dévoiler Resident Evil Requiem (Resident Evil 9), attendu le 27...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple met en avant le mode Action de l’iPhone pour les personnes atteintes de Parkinson

Apple met en avant le mode Action de l’iPhone pour les personnes atteintes de Parkinson

20 Aug. 2025 • 16:54

image de l'article iPhone 17 : Apple proposerait des coques TechWoven après le fiasco FineWoven

iPhone 17 : Apple proposerait des coques TechWoven après le fiasco FineWoven

20 Aug. 2025 • 16:00

image de l'article Zoom va cesser de supporter iOS 13 et iOS 14 avec son application

Zoom va cesser de supporter iOS 13 et iOS 14 avec son application

20 Aug. 2025 • 14:10

image de l'article Apple Card fête son sixième anniversaire, et reste aux États-Unis

Apple Card fête son sixième anniversaire, et reste aux États-Unis

20 Aug. 2025 • 13:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site