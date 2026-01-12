TENDANCES
GameStop annonce la fermeture de 400 boutiques aux États-Unis
Jeux vidéo

GameStop annonce la fermeture de 400 boutiques aux États-Unis

12 Jan. 2026 • 10:45
Le détaillant de jeux vidéo GameStop poursuit son plan de restructuration drastique en fermant plus de 400 de ses points de vente à travers les États-Unis. Cette décision s’inscrit dans un effort plus large de réduction des coûts et de réorganisation de l’entreprise, cette dernière étant confrontée à l’évolution des habitudes d’achat des consommateurs et à la montée du jeu numérique.

Une vague de fermetures sans précédent en 2026

Environ 410 magasins ont déjà fermé leurs portes ou sont en cours de fermeture depuis le début de l’année dans une quarantaine d’États américains. Ces fermetures touchent des zones urbaines denses telles que la Californie, le Texas, la Floride, New York ou la Pennsylvanie, ainsi que des zones plus rurales où la présence du détaillant devient extrêmement limitée.

GameStop

Cette réduction rapide du nombre de boutiques s’inscrit dans une tendance déjà amorcée en 2024 et 2025, durant lesquelles GameStop avait déjà cessé l’exploitation de plusieurs centaines de magasins aux États-Unis et à l’international. L’entreprise avait indiqué l’an dernier qu’elle prévoyait de clôturer un “nombre significatif” de points de vente au cours de son exercice fiscal 2025, clos fin janvier 2026.

Un modèle commercial en pleine mutation

Ces fermetures successives reflètent aussi une transition accélérée vers les ventes numériques et les services en ligne, qui ont largement réduit l’intérêt des consommateurs pour les achats en boutique physique. Parallèlement, GameStop a tenté de diversifier ses activités, notamment en modernisant sa plateforme e-commerce et en mettant en avant de nouveaux produits et services pour compenser la baisse des ventes traditionnelles de jeux physiques.

