[#BonPlan] Les promos High-Tech du 3 mars

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

Smartphone 6.86″ Xiaomi Mix Flip – 512 Go, 12 Go de RAM, Version globale à 444€ sur @AliExpress avec le code FRSS55

avec le code Smartphone 6,67″ Poco X7 – RAM 12 Go, 512 Go, Version Globale à 186,75€ sur @AliExpress avec le code SSFR25

avec le code Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 256 Go à 454€ au lieu de 529,49€ sur @Amazon.it – livrable en France

– livrable en France Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 309€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Console Nintendo Switch OLED – Blanc à 210,19€ sur @AliExpress avec le code FRSS25

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

Manette sans fil PS5 Dualsense V3 – Midnight black à 49,97€ sur @Electro Dépôt

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

SSD portable magnétique 20 Gbps Verbatim Snapback – 1 To, logiciel de sauvegarde, noir à 98,15€ au lieu de 102€ sur @Amazon

SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13 / CUSUSSD1

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

Clavier MX Keys sans Fil Rechargeable Logitech – Azerty, Graphite à 74,49€ sur @Amazon

Adaptateur TP-Link USB Ethernet UE306 – Adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit, Compatible Nintendo Switch, W11/10/8.1/8/7, MacOS et Linux à 9,99€ au lieu de 12,67€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

PC Portable 14″ Apple MacBook Pro – Puce M5, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Noir, MDE04FN/A à 1649€ sur @Carrefour

PC Portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Noir à 1449€ au lieu de 1999€ sur @Fnac

PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

HOT! MacBook Air M2 16/256 Go à 749€ sur @Amazon

➡️ Composants PC :

Processeur AMD Ryzen 9 9900X – Socket AM5, 12 cœurs, jusqu’à 5.6 GHz à 286,58€ sur @AliExpress avec le code SSFR25

avec le code Carte Mère Gigabyte B550M Aorus Elite – Micro-ATX, Socket AM4 à 60,69€ sur @AliExpress avec le code FRSS07

avec le code Watercooling Corsair Nautilus 360 rs lcd à 124,99€ au lieu de 159€ sur @Amazon

Pack de 5 Ventilateurs PC Thermalright TL-C12C-S – ARGB, 120 mm, PWM Silent, Ventilateur d’ordinateur avec roulement S-FDB à 21,27€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 139,90€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

Ecran PC 34″ Gawfolk – IPS, Ultra-Large, 120Hz, 21:9, UWFHD, 2560×1080, Vesa 75x75mm, Blanc à 145,75€ au lieu de 169€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

—🔥 Électroménager —

