Starlink veut apporter une connectivité 5G aux smartphones : quelles promesses pour réduire les zones blanches en France ?

La connectivité mobile reste inégale en France, notamment dans certains territoires ruraux, zones de montagne ou secteurs littoraux éloignés des infrastructures. Pour répondre à ces situations, des solutions satellitaires cherchent à compléter les réseaux terrestres en apportant une couverture d’appoint lorsque les antennes relais sont absentes, saturées ou indisponibles. Starlink, la constellation de SpaceX, met aujourd’hui en avant une évolution visant à relier directement des smartphones via satellite, avec l’objectif affiché de limiter l’impact des zones blanches et d’assurer une continuité de service dans les endroits difficiles d’accès ou en cas d’urgence.

Starlink V2, serait capable de fournir des « vitesses 5G réelles » directement vers des téléphones existants, sans matériel additionnel. Le communiqué évoque un usage en montagne, en mer, dans des zones rurales peu denses, ainsi qu’en situation d’urgence.

Ce que la marque annonce : du haut débit satellitaire sans équipement dédié

Le communiqué affirme que la technologie doit permettre une connectivité haut débit depuis l’espace avec une capacité jusqu’à 100 fois supérieure à celle des solutions satellitaires actuelles. La liste d’usages cités est large : streaming, visioconférence, télétravail, géolocalisation en temps réel et appels d’urgence, le tout “comme en métropole” y compris dans des zones aujourd’hui mal couvertes.

Point clé mis en avant : aucun téléphone spécifique ne serait requis. Le communiqué parle d’une compatibilité avec tous les smartphones existants. Dans la logique des services dits “direct-to-cell” (ou “direct-to-device”), le téléphone se connecterait à un satellite comme il se connecte à une antenne mobile, lorsque le réseau terrestre est absent.

Le texte cite également Elon Musk, qui présente cette approche comme un moyen de supprimer les zones non couvertes : l’entreprise affirme vouloir connecter les communautés « partout et en permanence », en s’appuyant sur l’idée que le ciel deviendrait une composante du réseau.

Zones blanches : un enjeu français déjà traité par le déploiement terrestre

En France, la couverture mobile des zones peu denses fait l’objet de programmes publics et d’obligations imposées aux opérateurs, avec des chantiers toujours en cours selon les territoires. Le communiqué de Starlink s’inscrit donc dans un contexte où la réduction des zones blanches repose d’abord sur des investissements au sol (pylônes, mutualisation, modernisation en 4G/5G), mais où certaines situations restent difficiles : relief, coûts d’infrastructure, contraintes administratives, sites isolés, ou encore défaillances lors d’événements extrêmes.

La promesse d’une connectivité satellitaire directe vise précisément ces cas limites : hameaux éloignés, axes de montagne, espaces naturels ou zones maritimes au-delà de la portée des réseaux terrestres. Le communiqué cite les Alpes, les Pyrénées, des portions du Massif central, ainsi que les côtes méditerranéennes et atlantiques.

Montagne, mer, crises : une solution de continuité plutôt qu’un remplacement

Dans sa présentation, Starlink met l’accent sur la continuité de service. En montagne, la possibilité d’alerter les secours, de transmettre une position GPS ou de garder un accès à des outils de travail à distance est mise en avant. En mer, le texte parle d’un accès aux communications, à des données météo en temps réel et à la gestion d’urgences au-delà des réseaux terrestres.

Un autre scénario ciblé concerne les catastrophes naturelles (inondations, incendies, tempêtes) : lorsque les antennes ou les liaisons au sol sont hors service, un lien satellitaire pourrait servir de relais temporaire. Sur ce point, le communiqué s’appuie sur des usages déjà associés aux constellations de satellites (connectivité d’appoint, communication de crise), mais il étend la promesse à une connexion directement intégrée au smartphone.

Ce que l’on sait du direct-to-cell : une tendance de marché, mais des limites techniques

Au-delà du cas Starlink, la connectivité satellite vers smartphone est devenue un axe stratégique pour plusieurs acteurs du secteur. Certains services se concentrent sur l’urgence (messages de détresse, localisation, communications limitées), tandis que d’autres ambitionnent d’aller vers la voix et la donnée à plus large échelle.

Dans la pratique, ces services dépendent de contraintes qui peuvent réduire la promesse “universelle” :

Compatibilité réelle : selon les implémentations, tous les modèles ne sont pas pris en charge de la même manière (modem, bandes, accords opérateurs, mises à jour logicielles).

: selon les implémentations, tous les modèles ne sont pas pris en charge de la même manière (modem, bandes, accords opérateurs, mises à jour logicielles). Conditions d’usage : visibilité du ciel, obstacles (forêts denses, canyons, bâtiments), latence et variations de débit.

: visibilité du ciel, obstacles (forêts denses, canyons, bâtiments), latence et variations de débit. Cadre réglementaire : fréquences utilisées, autorisations pays par pays, partenariats avec des opérateurs mobiles.

: fréquences utilisées, autorisations pays par pays, partenariats avec des opérateurs mobiles. Capacité : un satellite ne remplace pas une densité d’antennes en zone urbaine ; ces solutions sont généralement pensées pour l’“off-grid” ou l’appoint.

Le communiqué mentionne une capacité « 100 fois supérieure » et des « vitesses 5G réelles ». À ce stade, ces éléments relèvent d’une annonce : il faudra des précisions sur les débits observés, le nombre d’utilisateurs simultanés, la couverture effective en France et les conditions contractuelles (opérateur partenaire, options, itinérance).

Prix, calendrier, disponibilité en France : des zones d’ombre dans l’annonce

Le document ne communique ni prix, ni date de lancement, ni modalités d’accès au service pour le public français. Aucune indication n’est donnée sur un éventuel partenariat avec les opérateurs nationaux, ni sur la liste exacte des smartphones pris en charge, ni sur les usages garantis (SMS, appels, data, applications).

En l’état, l’annonce doit donc être lue comme la présentation d’une trajectoire technologique : l’entreprise affirme vouloir faire évoluer sa constellation et ses services pour qu’une connexion satellitaire devienne un complément du réseau mobile, particulièrement utile dans les zones mal couvertes ou lors de crises.

Si Starlink parvient à déployer un service direct-to-cell à grande échelle, la question centrale sera moins celle d’une “fin” immédiate des zones blanches que celle d’une nouvelle couche de connectivité : un filet de sécurité pour les déplacements, le tourisme, certaines activités professionnelles (agriculture, BTP, logistique, maritime) et la gestion des urgences, là où le terrestre reste difficile à rentabiliser ou à maintenir en toutes circonstances.