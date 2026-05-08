Bouygues Telecom : nouveau piratage avec vol de données des clients

Bouygues Telecom annonce qu’un nouveau piratage a entrainé le vol de données de ses clients, avec l’opérateur qui les avertit en ce moment même par e-mail.

Encore une cyberattaque visant Bouygues Telecom

L’e-mail de Bouygues Telecom indique :

Nous souhaitons vous informer qu’un tiers a pu frauduleusement se connecter à un outil de gestion des interventions liées à la fibre optique. Ce tiers a accédé à des données techniques et personnelles de certains de nos clients. Vous recevez ce mail parce que vous êtes concerné.

Dans le détail, les hackers ont pu récupérer les noms, prénoms, adresses postales, adresses e-mail, numéros de téléphone et dates de naissance des clients Bouygues Telecom. L’opérateur assure que les pirates n’ont pas eu accès aux informations bancaires ni aux identifiants et mots de passe.

« L’incident a été résolu par nos équipes techniques qui ont immédiatement désactivé le compte compromis par le tiers », fait savoir le fournisseur d’accès. « Des mesures complémentaires ont été prises pour renforcer la sécurité de notre outil de gestion ainsi que le contrôle des accès aux données à caractère personnel ».

Comme la loi l’oblige, Bouygues Telecom a prévenu la CNIL. Le groupe dit avoir également déposé une plainte.

Naturellement, les clients doivent maintenant faire attention parce que leurs données sont en circulation. Des personnes malveillantes peuvent les récupérer pour piéger les clients et espérer, par exemple, obtenir de l’argent.

« Nous vous présentons toutes nos excuses. Soyez assuré que nous sommes totalement mobilisés pour préserver la confidentialité de vos données et informations personnelles », conclut l’e-mail.

Pour rappel, Bouygues Telecom avait fait l’objet d’un gros piratage en août 2025 qui avait concerné 6,4 millions de clients. L’opérateur ne précise pas l’ampleur du nouveau hack.