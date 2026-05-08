TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Bouygues Telecom : nouveau piratage avec vol de données des clients
Smartphones

Bouygues Telecom : nouveau piratage avec vol de données des clients

2 min.
8 Mai. 2026 • 18:09
1

Bouygues Telecom annonce qu’un nouveau piratage a entrainé le vol de données de ses clients, avec l’opérateur qui les avertit en ce moment même par e-mail.

Bouygues Telecom Logo

Encore une cyberattaque visant Bouygues Telecom

L’e-mail de Bouygues Telecom indique :

Nous souhaitons vous informer qu’un tiers a pu frauduleusement se connecter à un outil de gestion des interventions liées à la fibre optique. Ce tiers a accédé à des données techniques et personnelles de certains de nos clients.

Vous recevez ce mail parce que vous êtes concerné.

Dans le détail, les hackers ont pu récupérer les noms, prénoms, adresses postales, adresses e-mail, numéros de téléphone et dates de naissance des clients Bouygues Telecom. L’opérateur assure que les pirates n’ont pas eu accès aux informations bancaires ni aux identifiants et mots de passe.

« L’incident a été résolu par nos équipes techniques qui ont immédiatement désactivé le compte compromis par le tiers », fait savoir le fournisseur d’accès. « Des mesures complémentaires ont été prises pour renforcer la sécurité de notre outil de gestion ainsi que le contrôle des accès aux données à caractère personnel ».

Comme la loi l’oblige, Bouygues Telecom a prévenu la CNIL. Le groupe dit avoir également déposé une plainte.

Naturellement, les clients doivent maintenant faire attention parce que leurs données sont en circulation. Des personnes malveillantes peuvent les récupérer pour piéger les clients et espérer, par exemple, obtenir de l’argent.

« Nous vous présentons toutes nos excuses. Soyez assuré que nous sommes totalement mobilisés pour préserver la confidentialité de vos données et informations personnelles », conclut l’e-mail.

Pour rappel, Bouygues Telecom avait fait l’objet d’un gros piratage en août 2025 qui avait concerné 6,4 millions de clients. L’opérateur ne précise pas l’ampleur du nouveau hack.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Bouygues Telecom Logo Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom piraté avec le vol des données de 6,4 millions de clients

Boutique de Bouygues Telecom Logo Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom : des SMS frauduleux visent les abonnés après le piratage

Bouygues Telecom Logo Mobiles / Tablettes

Piratage de Bouygues Telecom : vous pouvez vérifier si vous êtes concerné

Air France Avion Cabine Femme Ordinateur Portable Hors-Sujet

Air France annonce un piratage et le vol des données clients

Un commentaire pour cet article :

  • YoYo
    8 Mai. 2026 • 18:50
    « Soyez assuré que nous sommes totalement mobilisés pour préserver la confidentialité de vos données et informations personnelles »🤭

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Bandai Namco SIE 1

PlayStation et Bandai Namco signent un partenariat sur l’IA générative pour accélérer le développement de jeux

8 Mai. 2026 • 17:25
0 Jeux vidéo

Sony Interactive Entertainment (SIE) et Bandai Namco lancent une initiative commune autour de l’intelligence artificielle générative...

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour avril 2026

8 Mai. 2026 • 16:29
0 Mobiles / Tablettes

Les données sont maintenant disponibles concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français pour le...

Starlink Satellite déploiement

Spectaculaire : un déploiement de satellites Starlink filmé depuis l’un des satellites !

8 Mai. 2026 • 15:30
1 Internet

SpaceX a publié une séquence spectaculaire filmée non pas depuis une fusée, mais depuis l’un de ses satellites Starlink...

DeepL Logo

DeepL, le concurrent de Google Traduction, licencie 25 % de ses employés pour miser sur l’IA

8 Mai. 2026 • 14:10
0 Business

DeepL, le concurrent de Google Traduction, va supprimer environ 250 postes, soit un quart de ses effectifs. Le groupe ne présente pas cette...

Robot moine bouddhiste

En Corée du Sud, un robot humanoïde est ordonné moine bouddhiste juste avant l’anniversaire de Bouddha

8 Mai. 2026 • 13:05
0 Science

Qui a dit que la spiritualité était incompatible avec la technologie la plus avancée ? Pas les moines de Séoul en tout cas...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.5 : la 2e release candidate est disponible

iOS 26.5 : la 2e release candidate est disponible

8 May. 2026 • 19:26

image de l'article Apple conclut un accord préliminaire avec Intel pour assembler des puces

Apple conclut un accord préliminaire avec Intel pour assembler des puces

8 May. 2026 • 19:16

image de l'article Instagram change son app iPad pour se rapprocher de l’iPhone

Instagram change son app iPad pour se rapprocher de l’iPhone

8 May. 2026 • 19:05

image de l'article Apple partage une étude sur les AirPods et l’audition

Apple partage une étude sur les AirPods et l’audition

8 May. 2026 • 16:59

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site