TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Air France annonce un piratage et le vol des données clients
Hors-Sujet

Air France annonce un piratage et le vol des données clients

7 Août. 2025 • 9:41
0

Air France envoie un e-mail à ses clients pour leur annoncer avoir fait l’objet d’un piratage, ce qui se traduit par un vol de données personnelles des clients.

Air France Avion Cabine Femme Ordinateur Portable

Un piratage qui touche Air France et ses clients

L’e-mail d’Air France concernant la cyberattaque indique :

Nous souhaitons vous informer d’une récente violation de données qui a compromis certaines de vos informations personnelles. Plus précisément, un accès frauduleux à un système tiers utilisé par Air France a été détecté.

Nos équipes de sécurité informatique, en collaboration avec le fournisseur de service concerné, ont rapidement pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation et ont renforcé les mesures de protection afin d’éviter que cela ne se reproduise.

Dans le détail, les hackers ont pu collecter les informations suivantes des clients :

  • Prénoms
  • Noms
  • Informations de contact
  • Numéros Flying Blue et statuts des clients
  • Objets des demandes formulées par e-mail

« Les données telles que les informations de carte de crédit, les numéros de passeport, le solde de miles Flying Blue, le mot de passe ou les informations de réservation n’ont pas été divulguées », affirme Air France.

Attention aux arnaques

La compagnie aérienne française annonce avoir signalé le piratage à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Aussi, elle invite ses clients à être vigilants face au potentiel phishing. En effet, des pirates pourraient tenter de les arnaquer par e-mail ou téléphone en se faisant passer par certaines entreprises. L’idée est de collecter des données supplémentaires.

Il s’agit du deuxième gros piratage français pour cette semaine. Le premier a été Bouygues Telecom avec le vol des données de 6,4 millions de clients. Dans le cas d’Air France, il n’y a pas de précision sur le nombre de clients concernés.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

LDLC Logo Internet

LDLC annonce un nouveau piratage avec fuite de données des clients

Auchan Logo Internet

Auchan a connu un piratage : les données de plus de 500 000 clients volées

Top Achat Logo Internet

Top Achat a connu un piratage avec le vol de données des clients

Autosur Logo Internet

Piratage : Autosur confirme le vol de données de 4 millions de clients

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ChatGPT OpenAI Logos

ChatGPT atteint les 700 millions d’utilisateurs

7 Août. 2025 • 11:20
0 Internet

OpenAI a annoncé que ChatGPT compte désormais 700 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires, contre 400 millions en février...

HULU

Disney va fusionner Disney+ et Hulu dans une même app

7 Août. 2025 • 11:10
0 Applications

Il y a du changement chez Disney. Outre l’arrêt de la publication du nombre d’abonnés Disney+, la firme aux grandes oreilles va...

Instagram Republications

Instagram copie les autres réseaux sociaux avec les republications et carte interactive

7 Août. 2025 • 10:39
0 Internet

Instagram a annoncé plusieurs fonctionnalités visant à mieux connecter les utilisateurs avec leurs amis, en s’inspirant des...

Air France Avion Cabine Femme Ordinateur Portable

Air France annonce un piratage et le vol des données clients

7 Août. 2025 • 9:41
0 Hors-Sujet

Air France envoie un e-mail à ses clients pour leur annoncer avoir fait l’objet d’un piratage, ce qui se traduit par un vol de...

Bouygues Telecom Logo Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom piraté avec le vol des données de 6,4 millions de clients

6 Août. 2025 • 22:14
4

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Safari Technology Preview : Apple propose la version 225

Safari Technology Preview : Apple propose la version 225

7 Aug. 2025 • 11:25

image de l'article iPadOS 26 active la 5G+ (5G SA) sur iPad avec Orange

iPadOS 26 active la 5G+ (5G SA) sur iPad avec Orange

7 Aug. 2025 • 10:51

image de l'article iPhone : Samsung va produire des puces pour Apple aux États-Unis

iPhone : Samsung va produire des puces pour Apple aux États-Unis

7 Aug. 2025 • 10:10

image de l'article Tim Cook offre un socle en or 24 carats et en verre à Donald Trump

Tim Cook offre un socle en or 24 carats et en verre à Donald Trump

7 Aug. 2025 • 9:38

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site