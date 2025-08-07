Air France annonce un piratage et le vol des données clients

Air France envoie un e-mail à ses clients pour leur annoncer avoir fait l’objet d’un piratage, ce qui se traduit par un vol de données personnelles des clients.

Un piratage qui touche Air France et ses clients

L’e-mail d’Air France concernant la cyberattaque indique :

Nous souhaitons vous informer d’une récente violation de données qui a compromis certaines de vos informations personnelles. Plus précisément, un accès frauduleux à un système tiers utilisé par Air France a été détecté. Nos équipes de sécurité informatique, en collaboration avec le fournisseur de service concerné, ont rapidement pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation et ont renforcé les mesures de protection afin d’éviter que cela ne se reproduise.

Dans le détail, les hackers ont pu collecter les informations suivantes des clients :

Prénoms

Noms

Informations de contact

Numéros Flying Blue et statuts des clients

Objets des demandes formulées par e-mail

« Les données telles que les informations de carte de crédit, les numéros de passeport, le solde de miles Flying Blue, le mot de passe ou les informations de réservation n’ont pas été divulguées », affirme Air France.

Attention aux arnaques

La compagnie aérienne française annonce avoir signalé le piratage à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Aussi, elle invite ses clients à être vigilants face au potentiel phishing. En effet, des pirates pourraient tenter de les arnaquer par e-mail ou téléphone en se faisant passer par certaines entreprises. L’idée est de collecter des données supplémentaires.

Il s’agit du deuxième gros piratage français pour cette semaine. Le premier a été Bouygues Telecom avec le vol des données de 6,4 millions de clients. Dans le cas d’Air France, il n’y a pas de précision sur le nombre de clients concernés.