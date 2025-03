Piratage : Autosur confirme le vol de données de 4 millions de clients

Autosur, une entreprise française spécialisée dans le contrôle technique automobile, annonce avoir fait l’objet d’une cyberattaque. Le vol de données a concerné 4 millions de clients.

Dans un message sur son site et dans un e-mail envoyé aux clients, Autosur indique :

Dans un contexte de menace informatique en constante augmentation, les entreprises sont exposées à un nombre croissant d’attaques informatiques de plus en plus élaborées et capables de contourner des protocoles de sécurité pourtant robustes.

Nous vous informons que notre société n’a malheureusement pas été épargnée, nous avons identifié un incident de sécurité impliquant un accès non autorisé à certaines données.

Cet incident a entrainé un accès non autorisé à une partie des données personnelles associées à votre compte: nom, prénom, adresses email et postale, numéro de téléphone, numéro de plaque d’immatriculation.

AUTOSUR ne détient pas vos données bancaires. Par conséquent, ces données ne sont pas concernées.