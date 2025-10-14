TENDANCES
Bouygues Telecom : des SMS frauduleux visent les abonnés après le piratage
Bouygues Telecom : des SMS frauduleux visent les abonnés après le piratage

14 Oct. 2025 • 14:10
0

Bouygues Telecom a fait l’objet d’un piratage cet été et annonce aujourd’hui que ses abonnés sont visés par une vague de SMS frauduleux. Les hackers exploitent les données obtenues avec le piratage pour tenter de les piéger.

Boutique de Bouygues Telecom Logo

Les hackers visent les abonnés de l’opérateur par SMS

Dans une communication à ses abonnés, Bouygues Telecom indique :

Nous sommes tous exposés à des tentatives de fraude et d’arnaques en ligne et les techniques se multiplient : par e-mail, par SMS ou par téléphone… Pour les fraudeurs, tous les moyens sont bons pour tenter de dérober vos données personnelles ou bancaires.

En ce moment, des SMS frauduleux circulent, prétendument envoyés par votre banque et vous alertant d’une opération suspecte sur votre compte. Méfiez-vous ! Il s’agit très certainement d’une attaque de smishing, une nouvelle forme d’arnaque par SMS dans laquelle un cybercriminel se fait passer pour une entité de confiance afin de subtiliser vos informations personnelles.

Pour déjouer les pièges des fraudeurs, il est important d’adopter les bons réflexes.

L’opérateur conclut son message en écrivant : « Soyons vigilants ensemble pour lutter contre la cyber-malveillance ».

Sans surprise, Bouygues Telecom ne dit pas publiquement que les SMS frauduleux qui visent ses clients sont en lien avec son piratage. Il ne semble pas vraiment assumer.

Comment vérifier si vos données ont été piratées

Pour rappel, vous pouvez vérifier si vos données ont été collectées par les hackers. Comme nous l’indiquions dans cet article, il suffit de se rendre sur Have I Been Pwned. Entrez votre adresse e-mail et vous verrez si Bouygues Telecom apparaît dans la liste. Si c’est le cas, alors vos données sont entre les mains des pirates.

Have I Been Pwned recense les informations des bases de données de nombreux piratages. C’est aussi l’occasion de voir si vos informations liées à d’autres services ont également été compromises.

