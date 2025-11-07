Shein échappe à la suspension en France, mais reste sous surveillance

Le géant chinois de la fast-fashion Shein a évité de justesse une suspension de ses activités en France en purgeant son site des produits jugés illicites. Le gouvernement a salué une « victoire fondamentale » pour les consommateurs, mais a immédiatement précisé que l’entreprise restait « sous surveillance rapprochée » et que la pression judiciaire ne faiblissait pas.
Placé sous la menace d’une interdiction, Shein a réagi de manière drastique. L’entreprise a suspendu temporairement son marketplace qui permet à des vendeurs tiers de commercialiser leurs produits, ainsi que toutes ses ventes ne relevant pas du secteur de l’habillement. Cette décision fait suite à un ultimatum du gouvernement, lancé mercredi après la découverte sur le site de poupées sexuelles d’apparence enfantine et d’armes de catégorie A.
Le changement a été si radical que le ministre du Commerce, Serge Papin, a reconnu que « le Shein d’aujourd’hui n’est pas du tout celui de mercredi ». Ces mesures ont permis à la plateforme d’échapper à une suspension immédiate, mais elles ne soldent pas le conflit.
Malgré cette mise en conformité, le bras de fer est loin d’être terminé. Le gouvernement a confirmé que « les procédures judiciaires à l’encontre de Shein continuent », la procédure de suspension ayant été transmise à la justice. Par ailleurs, quatre enquêtes judiciaires sont toujours en cours concernant la vente de produits à caractère pédopornographique.
Signe de la fermeté de l’État, les douanes ont procédé jeudi à l’ouverture de l’intégralité des colis Shein à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, y découvrant des produits pas aux normes. Le ministre Serge Papin a également opposé une fin de non-recevoir à une demande de rencontre du patron de Shein, Donald Tang. Le gouvernement a prévenu qu’il engagerait « dans les prochains jours de nouvelles procédures » contre d’autres plateformes.
