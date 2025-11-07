Shein échappe à la suspension en France, mais reste sous surveillance

Le géant chinois de la fast-fashion Shein a évité de justesse une suspension de ses activités en France en purgeant son site des produits jugés illicites. Le gouvernement a salué une « victoire fondamentale » pour les consommateurs, mais a immédiatement précisé que l’entreprise restait « sous surveillance rapprochée » et que la pression judiciaire ne faiblissait pas.

Une mise en conformité express pour éviter le pire

Placé sous la menace d’une interdiction, Shein a réagi de manière drastique. L’entreprise a suspendu temporairement son marketplace qui permet à des vendeurs tiers de commercialiser leurs produits, ainsi que toutes ses ventes ne relevant pas du secteur de l’habillement. Cette décision fait suite à un ultimatum du gouvernement, lancé mercredi après la découverte sur le site de poupées sexuelles d’apparence enfantine et d’armes de catégorie A.

Le changement a été si radical que le ministre du Commerce, Serge Papin, a reconnu que « le Shein d’aujourd’hui n’est pas du tout celui de mercredi ». Ces mesures ont permis à la plateforme d’échapper à une suspension immédiate, mais elles ne soldent pas le conflit.

Le gouvernement maintient une pression maximale

Malgré cette mise en conformité, le bras de fer est loin d’être terminé. Le gouvernement a confirmé que « les procédures judiciaires à l’encontre de Shein continuent », la procédure de suspension ayant été transmise à la justice. Par ailleurs, quatre enquêtes judiciaires sont toujours en cours concernant la vente de produits à caractère pédopornographique.

Signe de la fermeté de l’État, les douanes ont procédé jeudi à l’ouverture de l’intégralité des colis Shein à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, y découvrant des produits pas aux normes. Le ministre Serge Papin a également opposé une fin de non-recevoir à une demande de rencontre du patron de Shein, Donald Tang. Le gouvernement a prévenu qu’il engagerait « dans les prochains jours de nouvelles procédures » contre d’autres plateformes.