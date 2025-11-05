La procédure de suspension de Shein en France est lancée, annonce le gouvernement

Le gouvernement français a annoncé engager une procédure de suspension de Shein, sommant la plateforme de commerce en ligne de démontrer sa conformité avec la loi. Cette décision radicale intervient alors que le géant de la fast fashion vient d’inaugurer sa première boutique permanente au monde au BHV à Paris, en plein cœur d’un scandale lié à la vente de poupées sexuelles à l’effigie d’enfant.

Vers l’interdiction de Shein en France ?

Malgré l’ouverture d’une enquête judiciaire et les sanctions administratives déjà en cours, Shein a choisi de maintenir l’inauguration de son magasin parisien. Une décision perçue comme une provocation, qui a entraîné une réponse immédiate et ferme de l’exécutif. Dans un communiqué, le ministère de l’Économie a annoncé lancer la procédure de suspension « le temps nécessaire pour que la plateforme démontre aux pouvoirs publics que l’ensemble de ses contenus soient enfin en conformité avec nos lois et règlements ». Un « premier point d’étape » doit être fait par les ministres concernés dans les 48 heures.

L’arrivée du géant de l’e-commerce, fondé en Chine et désormais basé à Singapour, cristallise depuis des mois les critiques sur son modèle de mode ultra-éphémère et les questions de régulation. L’ouverture de ce point de vente physique a été fustigée par de nombreux élus, associations et acteurs du secteur textile français.

Un front judiciaire et politique déjà constitué

La décision du gouvernement s’inscrit dans un contexte de pression croissante. Depuis la révélation par la répression des fraudes (DGCCRF) de la vente de poupées sexuelles ressemblant à des fillettes, l’étau s’est resserré. Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre la plateforme, qui sera par ailleurs auditionnée par une mission d’information parlementaire le 18 novembre.

Sur le plan politique, des députés de plusieurs partis ont également annoncé le dépôt d’une proposition de résolution européenne. Leur objectif est de demander à la Commission européenne et au gouvernement français d’adopter une ligne plus dure face à une entreprise déjà critiquée pour ses pratiques commerciales et son impact environnemental.