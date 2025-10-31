TENDANCES
Matériel et Accessoires

Les chargeurs USB vendus sur Shein et Temu sont dangereux, alerte UFC-Que Choisir

31 Oct. 2025 • 10:07
0

Une vaste enquête menée par UFC-Que Choisir et trois autres associations de consommateurs européennes tire la sonnette d’alarme sur les plateformes Shein et Temu. Des tests en laboratoire effectués sur des chargeurs USB et des jouets achetés chez des vendeurs tiers sur ces sites révèlent de graves non-conformités, exposant les utilisateurs à des dangers pour leur sécurité.

Plusieurs Chargeurs

Chargeurs USB à bas prix : un cocktail de risques électriques et d’incendie

Les tests ont porté sur 54 chargeurs USB, acquis pour des prix allant de 2 à 19 euros. Les résultats sont sans appel : 14 d’entre eux ont chauffé au-delà de la limite de sécurité fixée à 87 degrés, l’un atteignant même la température critique de 102 degrés. De plus, quatre appareils présentaient un défaut de conception majeur, avec des circuits à haute et basse tension trop proches, créant un risque direct d’arc électrique.

L’UFC-Que Choisir conclut que « ces produits d’entrée de gamme étaient souvent mal conçus et fabriqués avec des matériaux de mauvaise qualité, et que beaucoup d’entre eux faisaient courir de réels risques de brûlure, de choc électrique et d’incendie à leurs utilisateurs ». La qualité s’avère donc vitale, même pour des produits du quotidien.

Mauvais Chargeurs Temu Shein

Il est fortement conseillé d’acheter des chargeurs venant de marques connus. Outre les constructeurs (Apple, Samsung, etc), il y a des marques comme Anker et Ugreen qui ont une bonne réputation.

Jouets pour enfants : menaces d’étouffement et exposition à des substances cancérogènes

La situation est tout aussi préoccupante pour les jouets, dont la qualité de fabrication est qualifiée de « catastrophique ». La moitié des 54 jouets analysés ont présenté des petites pièces qui se détachent trop facilement, créant un danger d’ingestion et d’étouffement pour les jeunes enfants. L’analyse a également mis en évidence un danger chimique grave : un jouet contenait un taux de formaldéhyde, une substance reconnue comme cancérogène, plus de cinq fois supérieur à la limite légale. Par ailleurs, les trois jouets à piles testés disposaient d’un compartiment à batteries qui s’ouvrait trop simplement, rendant les piles accessibles et dangereuses.

L’enquête ne détaille pas sur quelle plateforme chaque produit défectueux a été acheté.

Signaler une erreur dans le texte

