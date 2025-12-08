TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes La réduction de dette d’Altice France (SFR) est validée par la Cour d’appel
Actualité Mobiles et Tablettes

La réduction de dette d’Altice France (SFR) est validée par la Cour d’appel

8 Déc. 2025 • 14:10
0

La Cour d’appel de Paris a tranché en faveur de la direction d’Altice France, la maison-mère de SFR, confirmant la légalité de son opération massive de réduction de dette. Cette décision vient clore un épisode judiciaire tendu, rejetant les contestations portées par le comité social et économique (CSE) ainsi que les syndicats Unsa et CFDT.

SFR Logo

Une dette allégée de 8 milliards d’euros pour Altice

Le plan de sauvegarde accélérée, mis en œuvre début octobre après l’aval du tribunal des activités économiques, repose sur un compromis stratégique avec les créanciers. En échange d’une réduction de dette supérieure à 8 milliards d’euros, ces derniers ont récupéré 45 % du capital d’Altice.

Les représentants du personnel avaient attaqué ce montage, estimant qu’il faisait supporter le poids de la dette de la holding sur ses filiales opérationnelles. Abdelkader Choukrane, de l’Unsa, a pris acte de ce verdict avec regret, indiquant à l’AFP qu’il va continuer le combat pour protéger les salariés face aux risques de concentration du marché.

Au-delà de l’aspect financier, c’est le spectre d’un démantèlement qui hante les organisations syndicales. Olivier Lelong (CFDT) ne cache pas son abattement, redoutant que la finalité réelle du projet soit la liquidation de l’opérateur au carré rouge et de ses 8 000 emplois.

Ces craintes sont alimentées par l’actualité récente : mi-octobre, SFR a fait l’objet d’une offre conjointe de rachat de 17 milliards d’euros émanant de ses rivaux Bouygues Telecom, Free et Orange. Bien que rejetée immédiatement par Altice, cette proposition a été réitérée, maintenant une pression constante sur l’avenir de l’opérateur.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

SFR Logo Mobiles / Tablettes

Le rachat de SFR pourra avoir lieu, la restructuration de la dette d’Altice est validée par la justice

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos Mobiles / Tablettes

Rachat de SFR : Orange veut un retour à 3 opérateurs en France

Raccordement Fibre Optique Internet

La France propose jusqu’à 1 200 € d’aides pour installer la fibre optique

SFR Logo Mobiles / Tablettes

Rachat de SFR : Altice rejette l’offre de 17 milliards d’euros d’Orange, Bouygues Telecom et Free

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Livres

Livres : Amazon dénonce les frais de port obligatoires, avec 100 millions d’euros payés par les Français

8 Déc. 2025 • 18:08
0 Internet

Deux ans après l’instauration de frais de port obligatoires de 3 euros sur les achats de livres en ligne pour toute commande...

bons plans de Noel

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 8 décembre (livraison avant Noël)

8 Déc. 2025 • 17:58
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Ballie robot

Ballie : Samsung reporte une nouvelle fois le lancement de son petit robot domestique

8 Déc. 2025 • 17:29
0 Matériel

Présenté pour la première fois au CES 2020, Ballie, le petit robot domestique sphérique de Samsung, devait incarner le futur...

Warner Bros Discovery Logo

Rachat de Warner Bros : Paramount fait une offre de 108,4 milliards de dollars pour contrer Netflix

8 Déc. 2025 • 16:27
1 Hors-Sujet

La bataille pour le contrôle de Warner Bros Discovery vient de prendre un tournant. Alors que le groupe avait accepté la semaine...

Netflix Warner Bros Logos

Rachat de Warner par Netflix : Donald Trump n’est pas enthousiaste

8 Déc. 2025 • 15:15
0 Hors-Sujet

Ted Sarandos, le co-directeur de Netflix, paraissait pourtant confiant après sa visite à la Maison Blanche il y a quelques jours à...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone 16 a été le smartphone le plus vendu au 3e trimestre de 2025

L’iPhone 16 a été le smartphone le plus vendu au 3e trimestre de 2025

8 Dec. 2025 • 18:55

image de l'article Nouvelle publicité d’Apple pour Apple Pay et l’usage lors d’une attaque de monstres

Nouvelle publicité d’Apple pour Apple Pay et l’usage lors d’une attaque de monstres

8 Dec. 2025 • 18:20

image de l'article Rivian prend enfin en charge Car Keys pour ses SUV et ses pick-up électriques

Rivian prend enfin en charge Car Keys pour ses SUV et ses pick-up électriques

8 Dec. 2025 • 17:47

image de l'article Johny Srouji, responsable des puces Apple Silicon, annonce ne pas démissionner

Johny Srouji, responsable des puces Apple Silicon, annonce ne pas démissionner

8 Dec. 2025 • 17:25

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site