TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Rachat de SFR : Altice rejette l’offre de 17 milliards d’euros d’Orange, Bouygues Telecom et Free
Actualité Mobiles et Tablettes

Rachat de SFR : Altice rejette l’offre de 17 milliards d’euros d’Orange, Bouygues Telecom et Free

15 Oct. 2025 • 14:10
0

Altice a décidé de rejeter l’offre non engageante d’Orange, Bouygues Telecom pour racheter SFR à hauteur de 17 milliards d’euros. Cela intervient moins de 24 heures après l’annonce de l’offre.

SFR Logo

L’offre de 17 milliards d’euros est rejetée

« Nous vous confirmons avoir reçu hier soir une offre indicative pour une partie des actifs d’Altice France. Cette offre a été immédiatement rejetée », a indiqué Arthur Dreyfuss, PDG d’Altice, la maison-mère de SFR, à ses salariés, comme le rapporte l’AFP.

Orange, Bouygues Telecom et Free avaient annoncé dans un communiqué commun vouloir racheter la plupart des actifs de SFR pour un montant de 17 milliards d’euros. Selon les termes de l’offre, les trois opérateurs devaient de se partager les actifs à hauteur de 43 % pour Bouygues Telecom, 30 % pour Free et 27 % pour Orange.

Au 1er octobre, Altice a vu sa dette passer de plus de 24 milliards d’euros à 15,5 milliards d’euros après un accord conclu avec ses créanciers. Ils se sont vus attribuer en échange 45 % des parts du groupe.

Pour sa part, le ministre de l’Économie et des Finances, Roland Lescure, a indiqué aujourd’hui qu’il sera « extrêmement vigilant » quant à « l’impact sur le prix des consommateurs et l’impact sur la qualité de service » en cas de rachat de l’opérateur.

Les négociations vont continuer

Faut-il comprendre que le rachat de SFR est de l’histoire ancienne ? Pas du tout. En réalité, le rejet de l’offre n’est pas vraiment une surprise. On se doute que le groupe de Patrick Drahi veut faire monter les enchères. Il rejette donc l’offre de 17 milliards d’euros, mais cela ne signifie pas qu’il refusera un montant plus élevé. De toute façon, cela fait plusieurs mois maintenant que les opérateurs travaillent en coulisses concernant cette acquisition.

Si vous êtes un abonné de SFR, rien ne change pour vous dans l’immédiat. En réalité, rien ne changera pendant un moment si un rachat est annoncé. En effet, tout un processus doit être mis en place pour organiser le rachat et surtout obtenir les validations des autorités compétente, dont l’Autorité de la concurrence.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs Mobiles / Tablettes

Rachat de SFR : Orange, Bouygues Telecom et Free font une offre à 17 milliards d’euros

SFR Logo Mobiles / Tablettes

Rachat de SFR : Free et Bouygues Telecom discutent de l’acquisition complexe

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos Mobiles / Tablettes

Rachat de SFR : Orange, Bouygues Telecom et Free envisagent un consortium

SFR Logo Mobiles / Tablettes

Rachat de SFR : bras de fer tendu entre Bouygues Telecom et Free

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Logo Loupe

Google modifierait profondément son moteur de recherche pour éviter une amende record de l’UE

15 Oct. 2025 • 15:35
0 Hors-Sujet

Google serait prêt à revoir en profondeur le fonctionnement de son moteur de recherche pour échapper à une amende potentielle...

Erotic Chatbot

OpenAI annonce que ChatGPT pourra bientôt tenir des discussions érotiques

15 Oct. 2025 • 13:10
0 Internet

C’était inéluctable ; OpenAI prévoit de retirer certaines limites imposées à ChatGPT : dès le mois de...

NASA

NASA : le Jet Propulsion Laboratory frappé par une nouvelle vague de licenciements massifs

15 Oct. 2025 • 11:45
0 Hors-Sujet

La crise budgétaire qui secoue la NASA depuis plus d’un an continue de faire des ravages. Le Jet Propulsion Laboratory (JPL), centre...

Netflix iPad Logo

Netflix s’associe à Spotify pour diffuser des podcasts vidéo

15 Oct. 2025 • 10:20
0 Internet

Netflix étend son offre de contenus en s’ouvrant aux podcasts vidéo avec Spotify. Grâce à ce partenariat, la plateforme...

Casque XR Samsung

Samsung présentera en détails son casque Android XR le 21 octobre

15 Oct. 2025 • 9:45
0 Matériel

C’était dans l’air depuis quelques temps : Samsung vient d’officialiser une keynote le 21 octobre prochain pour présenter...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article MacBook Pro M5 : Apple n’inclut plus l’adaptateur secteur dans la boîte en Europe

MacBook Pro M5 : Apple n’inclut plus l’adaptateur secteur dans la boîte en Europe

15 Oct. 2025 • 16:25

image de l'article Apple dévoile M5, sa puce optimisée pour l’IA et les graphismes

Apple dévoile M5, sa puce optimisée pour l’IA et les graphismes

15 Oct. 2025 • 16:10

image de l'article Apple annonce le Vision Pro M5 : baisse de prix et meilleur confort

Apple annonce le Vision Pro M5 : baisse de prix et meilleur confort

15 Oct. 2025 • 15:48

image de l'article Apple annonce l’iPad Pro M5 avec les puces C1X et N1

Apple annonce l’iPad Pro M5 avec les puces C1X et N1

15 Oct. 2025 • 15:35

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site